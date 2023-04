Anuel AA rompió el silencio y confirma que tuvo dos hijas tras su ruptura con Karol G

Anuel AA admitió este lunes que tiene una hija con la modelo colombiana Melissa Vallecilla, la mujer que sostuvo en todo momento que el intérprete de "Más rica que ayer" es el padre de la bebé que lleva por nombre Gianella y que el puertorriqueño negó en todo momento hasta el punto de tratarla de loca por lo que decia.

La ex pareja de Karol G colgó una foto con su primógenito y único varón Pablito resaltando que éste tiene dos hermanitas, una dominicana y una colombiana y que pronto estarán todos juntos "@pabloanuelgaz siiiiiii tienes dos hermanitas hermosassssss y ya pronto estamos todos juntos un día pronto ?? ", escribió el artista urbano.

Anuel AA. Fuente: Instagram @anuel

Anuel AA pide perdón por no reconocer a una de sus hijas

Anuel AA fue padre de es Cattleya mes pasado con la dominicana Yailin la más viral. Pero con lo declarado en sus redes, queda aclarada la polémica que venía arrastrando el artista desde hace más de un año dado que Melissa ofreció entrevistas afirmándolo, el reguetonero se negaba a reconocer su paternidad e insistía en que declare a la criatura.

Luego de poco más de un año, el ex de Karol G pidió perdón "Pablo, sí, tienes dos hermanitas hermosas", escribió el boricua junto a fotos en las que aparece con su hijo mayor, a quien tuvo con Astrid Cuevas. "Ya pronto estamos todos juntos un día pronto", prometió el cantante de 30 años luego de reconocer todo.

Anuel AA junto a su hijo. Fuente: Instagram @anuel

Anuel AA ha remarcado que "No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca", advirtió en el mensaje que dejó en la sección de los comentarios de la publicación que horas antes ya había realizado. "No importan las circunstancias de cómo paso todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija", insistió el puertorriqueño.

SIGUE LEYENDO

La tajante decisión que tomó Yailin La Más Viral con Cattleya que preocupa a Anuel AA

Yailin La Más Viral sube la temperatura con profundo escote, tras ser amenazada de muerte