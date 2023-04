Boys Over Flowers: Así lucen los F4 del drama coreano después de 14 años | FOTOS

Boys Over Flowers es uno de los doramas más famosos de Corea del Sur y es la tercera adaptación del manga japonés original. Su estreno fue en 2009 y formó parte de la Ola Hallyu, la segunda explosión del fenómeno cultural. Desde entonces es un referente de las series de Asia.

Aunque han pasado los años, sigue siendo uno de los doramas favoritos de las fans ya actualmente lo puedes ver en Netflix. La historia sigue la vida de una joven que gana una beca tras salvar a un estudiante, pero ahí conocerá a los F4, un grupo de chicos ricos que dominan la escuela.

Los F4 son unos personajes fundamentales en cada versión, pues son los vilanos y protagonistas. Desde entonces, en cada versión, las fans se han enamorado de cada uno de ellos. En la versión coreana, eran liderados por Lee Min Ho. Tras 14 años, así lucen los actores del dorama.

Boys Over Flowers: El antes y el después de los F4

Lee Min-ho

Gu Jun Pyo es el protagonista de los F4, Lee Min Ho ha seguido en los doramas coreanos como uno de los actores más populares. Su trabajo más reciente fue "Panchiko", desde entonces, las fans esperan su próximo proyecto.

Kim Hyun-joong

Yoon Ji Hoo, uno de los personajes más populares de los F4 fue protagonizado por este idol K-Pop, que aunque ya no aparece en doramas coreanos, sigue con su carrera en solitario, además ya está casado.

Kim Bum

Luego de ausentarse una breve temporada de los doramas, el actor del F4 "So Yi Jeong", actualmente volvió a la actuación con "The Tail of the nine tailed", como el villano de la historia, además tendrá su propio spin-off tras el éxito de la serie.

Kim Joon

El era el F4 "Song Woo Bin", pero desde hace tiempo se alejó de los escenarios y está casado, además es papá de dos hijos. Desde entonces ya no ha aparecido en doramas.