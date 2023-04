“Sentí algo muy espiritual”: así surgió la nueva canción de Carla Morrison para “Con esta luz”

El pasado 20 de abril, la famosa cantante Carla Morrison, originaria de Tecate, Baja California, estrenó un sencillo titulado “Todo fue amor” para el documental hondureño “Con esta luz”, el cual narra la historia de Sor María Leggol, una monja altruista que a sus 70 años luchó por sacar de la pobreza a más de 80 mil infancias de Honduras.

La historia se centra en la trayectoria de dos adolescentes quienes están dentro del programa social y espiritual de Sor María, mientras se enfrentan a las adversidades en Honduras; esta nueva producción a cargo de Nicole Bernardi-Reis nos cuenta cómo Leggol escuchó el llamado de Dios para convertirse en una madre y ejemplo de miles de pequeños en estado vulnerable y con historias de vida diversas.

En entrevista para El Heraldo Digital, Morrison contó que este proyecto llegó a su vida de manera inesperada y que solamente la habían pedido la canción para los créditos del filme, sin embargo, las productoras quedaron fascinadas con su trabajo y le pidieron que éste fuera el tema principal.

“Usualmente me inspiro de canciones de mi vida personal, entonces el hacer una canción sobre la historia de alguien más fue un ejercicio muy bonito y conocer la historia de Sor María que era una monja muy buena y ayudó a muchos niños me inspiró”, declaró en entrevista la famosa cantante de “Hasta la piel”.

Al respecto, la ganadora de tres premios Latin Grammy, destacó que el crear esta canción fue un proceso creativo y muy espiritual que le permitió conectar con la protagonista de la historia, quien dedicó su vida a la labor social.

“Yo no soy mamá, no conozco ese amor…así que sentí que casi casi ella me susurró al oído y un poco mi papá también. me di cuenta que ella era muy empática, muy amorosa; agarré la esencia de ella y me senté a escribir algo que ella le diría a la gente que la conoció”, dijo.