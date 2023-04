Madonna abre segunda fecha en la Ciudad de México para el 27 de enero de 2024

Madonna regresa a México para celebrar sus 40 años de trayectoria y tras agotar la primera fecha del 25 de enero, se anunció un segundo concierto en el Palacio de los Deportes, la nueva fecha es el 27 de enero.

La Reina del Pop tiene siete años de no pisar tierra azteca, la última vez que vino fue en 2016, de ahí la euforia de los fans por verla ahora con su “The Celebration Tour”, mismos que se quejaron en redes sociales de las largas filas virtuales que hubo para el primer concierto y de que se agotaran tan rápido los accesos.

La preventa de los boletos para esta nueva fecha será este 26 de abril a las 11:00 horas; la venta al público en general será al día siguiente, el 27 de abril. El costo de los boletos va desde los mil 20 pesos, hasta los 11 mil 600 pesos. Las entradas más caras, además de estar posicionadas en las primeras filas, incluyen varios beneficios, desde mercancía oficial hasta acceso al backstage y fotos grupales en el escenario.

La nueva gira de la intérprete arrancará el sábado 25 de julio en la Rogers Arena de Vancouver, Canadá, y después visitará distintos países de Europa, así como varias ciudades de Estados Unidos. Hasta el momento lleva más de 40 fechas agotadas. El setlist estará compuesto por gran parte de las canciones más icónicas de su carrera.

Además, la intérprete de “Vogue”, contará con la presencia de Bob the Drag Queen como invitada especial en todas las fechas de su gira mundial.

Esta es la quinta vez que Madonna visita el país, la primera ocasión que se presentó en México fue en 1993 con su gira “Girls Show Tour” en el entonces Autódromo Hermano Rodríguez. Se tardó más de 10 años en volver, su segunda visita fue con su “Sticky & Sweet Tour” en el Foro Sol.

En 2012 regresó al mismo recinto con “MDNA Tour”, entonando sus hits “Give Me All Your Luvin” y “Girl Gone Wild”. En 2016, se presentó en el Domo de cobre con “Rebel Heart”.

