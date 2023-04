Zudikey Rodríguez y Pato Araujo anuncian la llegada de su bebé y publican las primeras fotos

La madrugada de este miércoles 19 de abril Zudikey Rodríguez y Pato Araujo le dieron la bienvenida a su bebé, Lían Carlo, con una serie de tiernas fotografías en las que se les ve aún desde el hospital. La pareja dio detalles del nacimiento y agradecieron las muestras de apoyo tanto a sus fans como a otras celebridades.

El futbolista anunció su salida de la competencia en “Exatlón México” causando una gran polémica, sin embargo, dio a conocer que la decisión se debía a que deseaba acompañar a su pareja en la última etapa del embarazo y el nacimiento de su hijo. Además, celebraron un baby shower en Ciudad Juárez acompañados de familiares y amigos.

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo anuncian la llegada de su bebé. Foto: IG @zudikeyrodriguez

A través de su cuenta de Instagram, la velocista detalló que ola Mundo, soy Lían Carlo Araujo Rodríguez, como es el nombre completo de su bebé, nació a las 4:18 de la mañana este miércoles y ambos gozan de perfecta salud y felices. También compartió una emotiva carta como si la hubiera realizado el recién nacido.

“Mis papás me dijeron cuánto me esperaban muchos de ustedes, familiares y amigos. Pude sentir cada una de sus caricias desde la pancita de mi mami y su cariño a través de mis padres. Ya estoy aquí para darles las gracias por todo su amor. Todos estamos muy bien y me llena de felicidad el poder conocerles algún día”, se lee en el mensaje.

Nace Lían Carlo, hijo de los exparticipantes de "Exatlón México". Foto: IG @zudikeyrodriguez

Historia de amor

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo se conocieron cuando participaron en la segunda temporada de “Exatlón México” en la que ambos eran parte del equipo rojo. En ese momento surgió una sólida amistad entre ellos por la que pronto surgió el amor y así lo anunciaron causando gran sorpresa entre sus seguidores.

Ambos volvieron para la cuarta temporada del reality show en su edición “Exatlón: Titanes vs Héroes”, aunque esta vez como pareja y luego de un tiempo juntos se casaron en República Dominicana con una ceremonia que fue televisada y en la que estuvieron como invitados algunos de los participantes.

La pareja recibió mensajes con los que fanáticos y famosos como Carlos Guerrero, Casandra Ascencio, Ana Laura González, Ismael Zhu "El Chino", Mónica Castañeda y Michelle Saide. “Muchas felicidades ¡bebé exatlónico!”, “Felicidades, abrazos a los tres” y “Bienvenido, Lían. Abrazo con cariño a sus papás”, fueron algunos de los comentarios.

