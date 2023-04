Prince Royce es hospitalizado de urgencia en Chile, ¿cuál es su estado de salud?

El cantante Prince Royce, que gano fama internacional con su canción "Darte un beso", fue hospitalizado de urgencia en Chile. La información la dio el mismo intérprete en sus redes sociales. En sus cuentas de Instagram y Facebook compartió una serie de fotografías en las que mostró las consecuencias de una reacción alérgica, situación que le provocó inflamación y enrojecimiento en el cuerpo.

Geoffrey Royce Rojas, nombre real del cantante, nació en Nueva York, hijo de padres dominicanos. Su primer álbum, Prince Royce, fue publicado en 2010. El 8 de octubre de 2013 salió a la venta su tercer álbum de estudio titulado "Soy el mismo", bajo la producción del sello discográfico Sony Music Latín. El sencillo "Darte un beso" consiguió la primera ubicación en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

¿Cuál es el estado de salud de Prince Royce?

Actualmente Prince Royce es coach en el programa "La Voz Chile", por lo que se encuentra en ese país, y fue la mañana de este martes 18 de abril cuando el cantante compartió en sus cuentas oficiales el complicado momento que estaba pasando al haber sido hospitalizado de emergencia, publicación que acompañó con tres imágenes, siendo en la que muestra su espalda enrojecida la que más preocupación ha causado entre sus fans.

Prince Royce mostró las consecuencias de una reacción alérgica. Foto: IG @princeroyce

"Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica. Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos", escribió el intérprete para acompañar la publicación.

Con más de 617 mil reacciones en Instagram y 12 mil comentarios, los amigos de Royce y sus fans le desearon lo mejor para que se recupere pronto y regrese a sus actividades. "Bendiciones hermano", escribió Wisin en los comentarios del posteo, mientras que José Luis Rodríguez "El Puma" le dejó el mensaje: "Que el Señor te bendiga querido Prince, mejora pronto!", por su parte, el mexicano Beto Cuevas también respondió:

"Vas a estar bien hermanito querido! Es un placer para mi y todos tenerte como compañero coach y esta experiencia en @thevoicechilevision nos ha regalado esta linda amistad. Respect and admiration".

El artista debió ser hospitalizado de urgencia. IG @princeroyce

Hasta el momento Prince Royce no ha dado más detalles de su evolución, pero sus fans están pendientes y preocupados, pues la situación ocurre a solo unos días de que se realicen los Latin American Music Awards, entrega de premios en la que se tenía prevista su presentación este próximo jueves 20 de abril en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada.

