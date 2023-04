Bella de la Vega vende su ropa interior a los fans de su hijastro Gael García: "Tienen una cercanía con él"

La actriz Bella de la Vega sigue sorprendiendo a sus admiradores, pues después de abrir su cuenta de OnlyFans, ahora vende su ropa interior y esto le ha generado miles de pesos. En una reciente entrevista a una popular revista de espectáculos, la viuda de José Ángel García confesó que hay muchos fans de su hijastro, Gael García Bernal, que la contactan para adquirir una de sus prendas, pues de esta forma sienten que "tienen una cercanía" con el artista mexicano.

Este martes 18 de abril, la revista Tv Notas publicó una entrevista que le hizo a la actriz y bailarina sobre cómo ha destacado en la industria del contenido para adultos. Aunque admitió que en algún momento pensó en cerrar su cuenta por la depresión que padeció y los prejuicios que tenían los productores sobre su trabajo, decidió continuar y ahora tiene millones de seguidores que no sólo le piden fotos, sino también ropa íntima usada, negocio por lo que ha tenido buenas ganancias.

Fans de Gael García Bernal piden ropa intima a su "exmadrastra"

"Todo empezó porque me decían que les vendiera una prenda íntima con mi aroma, y yo dije: ‘Ah, pues puede ser un brasier bonito con pedrería’, y que me dicen: ‘No, no, tanguitas’. Así de plano me lo pidieron, lo analicé y no le vi nada de malo", contó a la publicación de espectáculos, a la que también dijo que a pesar de que las usa por lo menos una vez, no están sucias y que las piezas son de su propia marca que se fabrica en el centro de la Ciudad de México.

Bella de la Vega fue pareja del papá de Gael García Foto: Instagram

La también conductora indicó que no sólo personas que viven en la República Mexicana le solicitan una prenda, sino también de Argentina, Uruguay y Brasil, incluso fanáticos del actor Gael García, pues aseguró que a muchos les "da morbo tener algo usado de la exmadrastra" del protagonista de "Amores Perros", quien actualmente tiene reconocimiento internacional por su trabajo en el séptimo arte.

"Me da orgullo que me relacionen con una estrella internacional como él y que los fans sientan que con mi ropa usada, tienen una cercanía con él. Aunque yo no tuviera tanta relación con Gael, es un hecho que hubo ese vínculo y su papá nos unió en ese momento, así que Gael sigue siendo parte de lo que fue mi vida, la gente lo sabe y así lo percibe”, destacó Bella de la Vega, quien recordó que a pesar de ser la "madrastra" del histrión tienen la misma edad, 44 años.

En tanto, sobre en cuánto vende cada una de sus prendas, la actriz explicó que el precio varía entre 8 a 10 mil pesos dependiendo los diseños de la prenda: "hasta ahorita me han comprado más de cincuenta prendas en ocho mil pesos cada una, con lo que he ganado en un mes, más de cuatrocientos mil pesos. Y esto apenas empieza, ya lo anuncié abiertamente en mi Instagram y me están haciendo muchos pedidos", destacó la viuda del actor y director de teatro y televisión, que falleció 22 de enero de 2021.

Bella de la Vega vende sus prendas en Instagram y OnlyFans IG @actrizbelladelavega

De la Vega también aprovechó para contestar a sus detractores, que la han juzgado por hacer contenido para OnlyFans y vender su lencería usada. "Yo estoy ganando dinero; además, ellos no me dan de comer y ni los conozco, no son mis clientes, ni mis amigos. Es envidia, quisieran hacer lo mismo, pero no pueden; las críticas me las paso por el arco del triunfo”, aseguró la actriz que dijo que con el dinero quiere realizar una película.

