Chiquis Rivera rifa lujoso auto de más de 1 millón de pesos: "Triste pero necesario"

Chiquis Rivera dejó sorprendidos a sus fanáticos en las redes sociales al dar a conocer que ha puesto en rifa un auto de lujo, situación que la tiene triste, según comentó, pues es un vehículo al que le tiene mucho aprecio, razón por la que ha preferido que quede en manos de alguno de sus fans en lugar de venderlo. Se trata de un BMW I8 modelo 2015, que en México tiene un costo de más de 1 millón de pesos.

Janney Marín Rivera, nombre real de la intérprete de 37 años, tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013, y hoy es una de las representantes más importantes del género regional y también una de las famosas que ha demostrado ser muy cercana a su público, pues no es la primera vez que realiza una dinámica para consentir a sus fans.

Chiquis Rivera rifa lujoso auto BMW

La hija de la fallecida Jenni Rivera, es una de la celebridades que no teme al qué dirán, y ahora ha sorprendido al hacer una rifa para deshacerse de su auto de lujo. De acuerdo con lo que Chiquis contó en un video compartido en Facebook, ya no puede tener el vehículo debido a que en el lugar en el que vive le han pedido que lo retire de la calle, pero al ser muy bajo no lo puede meter a su cochera, por lo que ha preferido que se quede con alguno de sus seguidores.

"Triste pero necesario…. Estoy rifando mi BMW i8 2015 que tiene 43 MIl millas y está en excelente condición. No lo hago porque quiero, si no porque donde vivo ya no me dejan tenerlo estacionado afuera en la calle ( más adelante les explico con detalle). Pero no saben lo tanto que me duele tener que decir adiós a mi carro que tanto amo. Por lo pronto pueden comprar su boleto aquí en este link. Voy elegir el ganador o ganadora este 18 de Junio! BOLETOS LIMITADOS! SOLO VÁLIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS", escribió la cantante para acompañar la publicación.

En el sitio donde se pueden adquirir los boletos, la intérprete de temas como "Porque soy Abeja Reina" y "Entre besos y copas", explica que el auto de lujo tiene más de 1 año afuera de su casa, y que ha sido una decisión difícil de tomar, pero espera que la persona que se lo gane lo cuide mucho: "Quiero a alguien que lo cuide y sea responsable mientras maneja para ganarlo. ¡Espero que seas tú! Estoy seguro de que te va a encantar tanto como a mí", comentó.

Chiquis se siente triste por deshacerse de su auto. Foto: FB @ChiquisOficial

El costo del boleto para la rifa del BMW I8 modelo 2015 es de 100 dólares, poco menos de 2 mil pesos mexicanos. En sitios de venta y comprar de autos usados en nuestro país se puede encontrar por más de 1 millón de pesos, lamentablemente el sorteo es sólo válido para Estados Unidos, donde vive la cantante, pero representa una gran oportunidad para sus fans en aquel país, pues se trata de un vehículo de edición limitada.

