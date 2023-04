Mariana González se prueba vestidos de novia para su boda con Vicente Fernández Jr.

Mariana González estaría viendo vestidos de novia para su próxima boda con Vicente Fernández Jr., así lo dejó ver la propia influencer en sus historias de Instagram, en donde presumió como visitó una tienda junto a su prometido para probarse algunos modelos. Debido a las imágenes, muchos usuarios de redes sociales han comenzado a especular que la pareja no tardará mucho tiempo para llegar al altar y podrían estar afinando los últimos detalles.

La llamada "Kim Kardashian mexicana" y el miembro de la Dinastía Fernández se comprometieron durante un viaje a París, Francia, en diciembre del año pasado. Las celebridades llevan una larga temporada juntos, por lo que no sorprendió que dieran el siguiente paso, sin embargo, aún hay varias incógnitas sobre cuándo será la lujosa ceremonia, pues han demostrado ser una pareja que no escatima en sus lujosos viajes o regalos.

Mariana González se prueba vestidos de novia frente a Vicente Fernández Jr.

La influencer, de 40 años, dejó ver a su millón de seguidores en la plataforma de Meta que había acudido a una lujosa boutique para ir a ver vestidos de novia, sin embargo, no lo hizo sola, pues estuvo acompañada de su prometido Vicente Fernández Jr. En las imágenes que compartió Mariana, se observa como la celebridad de internet se sobrepone una de las prendas y el hermano de "El Potrillo" queda cautivado, ya que se acerca para darle un beso en la boca.

Mariana González se prueba vestidos de novia

A pesar de que mostró que la tienda de ropa se encontraba en la Ciudad de México, no presumió cómo se le veían la prenda o las prendas que eligió para su boda con el hijo de Vicente Fernández. González quiere mantener algunos detalles en secreto para sus fanáticos y para los medios de comunicación, pues aún no ha revelado la fecha en la que le dará el "sí aceptó" al mayor de la familia del intérprete de "El Rey", sin embargo, se especula que podría ser en Guadalajara, Jalisco, este año.

La pareja ha causado mucha polémica desde que confirmó su romance, sobre todo porque Vicente es más grande que la influencer por 20 años. Aunque han recibido críticas, ambos se dejan ver muy unidos y enamorados, debido a que viajan juntos y pocas veces se separan. Mariana González confesó en el programa "La Mesa Caliente" que le fue difícil ganarse a los integrantes de la dinastía Fernández.

“Ha sido muy difícil entrar en la familia, obviamente cuando yo empecé estaban como quién es, qué quiere, qué busca, claro que los entendía porque Vicente me gana con algunos años ha tenido una última muy mala experiencia”, mencionó, para después asegurar que se los ha ganado, debido a que los respeta mucho: “Pero ya poco a poco me he ganado mi lugar con ellos. Dándoles su lugar a ellos, respetándolos porque en mis redes sociales saco mi vida y la de Vicente, pero a ellos no los hago públicos, yo respeto muy bien las cuestiones familiares”.

