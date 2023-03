La faceta poco conocida de Paty Cantú y cómo influyó en el éxito de Danna Paola

Su talento, simpatía y belleza han llevado a Paty Cantú a colocarse como una de las artistas más destacadas en la industria y permanece en la memoria del público gracias a su música con la que ha dejado huella por generaciones; sin embargo, hay una faceta que pocos conocen en ella por la que artistas como Danna Paola y Emmanuel han triunfando en algunos de sus temas.

La cantante, de 39 años, goza de una exitosa trayectoria que comenzó cuando formaba parte de LU y a su separación brilló como solista, pero su inquietud por la música surgió desde temprana edad. De acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), compuso sus primeras melodías a los 6 años y para los 14 ya tenía su primera canción.

Paty Cantú escribió su primera canción a los 14 años. Foto: IG @patycantu

Además de su talento sobre el escenario, Patricia Giovanna Cantú Velasco, como es el nombre de pila de la cantante, también desatasca en el piano, la guitarra y el bajo. También realizó sus estudios en Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, que con su experiencia en la industria la convierte en una artista completa.

Talento poco conocido de Paty Cantú

La intérprete de “Goma de mascar” acapara las miradas en cada concierto por su talento vocal y arrolladora belleza, pero fuera de de los escenarios ha logrado destacar como compositora y es gracias a este talento que algunas de sus letras llevaron al éxito a otros artistas, quienes las transmitieron al público.

“Prefiero ser su amante” es una de las canciones más coreadas por los fans en el álbum “De Noche” de María José, con este tema alcanzó el oro por sus ventas digitales y se mantuvo por varias semanas en el primer lugar de las listas de popularidad, y lo compuso Paty Cantú.

Emmanuel es uno de los artistas más reconocidos en la industria y goza de casi 50 años de carrera, lo que le dio la experiencia suficiente para identificar nuevos talentos y así sucedió con la voz de “Por besarte” que escribió para él “Ella” lanzada en 2015 para el álbum “Inédito”.

“Marta”, a la que dio voz la rockera Alejandra Guzmán y escribió Paty Cantú, significó un gran éxito en la carrera de la hija de Silvia Pinal debido a que el álbum en el que se encuentra obtuvo un disco de oro y platino en México ante el número de ventas; además, la cantante estuvo nominada en los Grammy Latino por este mismo proyecto.

Danna Paola gana cada vez más popularidad como cantante, un sueño por el que decidió poner una pausa a su exitosa faceta como actriz. Aunque antes de tomar esta decisión ya brillaba en la industria y una de los temas favoritos del público es “Ruleta”, lanzada en 2012 y escrita por Paty Cantú.

Pero no todo es bueno tras el éxito de “Ruleta”, pues en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube la estrella de la serie "Élite" aseguró que detesta la canción y no tiene que ver con Paty Cantú, si no por el contexto en el que la interpretó por primera vez: “Yo odiaba ese disco con todo mi ser, le tenía cierto rechazo porque eran canciones que yo no elegí”.

Paty Cantú escribió la canción "Ruleta" interpretada por Danna Paola. Foto: IG @dannapaola

