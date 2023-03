Critican a Kalimba por su actitud al tomarse una foto con una fan y responde: "No nos idolatren, somos seres humanos"

Las redes sociales se han convertido en las plataformas perfectas para que los artistas tengan mayor contacto con sus seguidores, pero también hay ocasiones en las que han sido expuestos, y en esta ocasión le tocó a Kalimba ser criticado por su actitud al tomarse foto con una fan, polémica a la que el cantante ya dio respuesta afirmó: "No nos idolatren, somos seres humanos".

El también actor, de 40 años, se hizo tendencia en Twitter luego de que una usuaria de nombre Gabriela Quintanilla (@Gabyyq_) compartiera una publicación en la que compartió una foto que se tomó junto al intérprete y exhibió un posteo de Kalimba en el que afirmaba que desearía que a veces los fotos no tuvieran cámaras, pues estaba cansado y preferiría no tomarse fotos, lo que desató una serie de comentarios negativos.

Critican a Kalimba por su actitud

Fue el pasado 5 de marzo cuando Quintanilla publicó en su cuenta de Twitter dos fotografías, en la primera se puede ver a la joven al lado del cantante, y en la segunda se observa la publicación que hizo el integrante de OV7 en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: "En días como hoy que estoy muy cansado, se vale desear que los celulares no tengan cámaras?? Pa´no dar fotos...".

Al respecto, la joven compartió su experiencia con el actor y cantante. "Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés", escribió Gabriela para explicar la actitud del artista.

"Luego le pedí una foto y me dijo que sí, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto, luego cuando revise su ig, vi que había puesto un comentario de que 'a veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado'", continuó en un hilo que pronto comenzó a recibir comentarios en contra del intérprete de temas como "No me quiero enamorar" y "Tocando fondo".

Al respecto, Kalimba no se quedó callado y le hizo saber a la usuaria de la plataforma del "pajarito azul", que había decidido entrar a ese lugar precisamente por pensar que no sería reconocido: "Hola Justo entre a ese restaurante por que vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal, no era CONTIGO específicamente. Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, te acuerdas? Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows", lo que no ayudó a que las críticas disminuyeran.

Gabriela Quintanilla también aseguró en la plataforma que fue la única que lo reconoció en el aeropuerto, y terminó sus publicaciones con palabras que causaron polémica: "Se les olvida que gracias a sus fans es que aún logran hacer de sus moneditas, deberían ser un poco más simpáticos a la hora de tratarnos. Que tengan buenas noches todos, menos Kalimba y ojalá la comida la haya hecho daño".

Kalimba volvió a dar respuesta a los comentarios negativos que recibió, pero destacan sus palabras, pues utilizó algunos insultos para referirse a quienes lo atacan, razón por la que continuó la polémica, la cual lo llevó a ser tendencia desde la tarde de este martes 7 de marzo, aunque los hechos ocurrieron días antes.

Al final, y como una forma de acabar con la polémica y cerrar el caso, el cantante y actor compartió en Twitter un video en el que se le puede ver sin camisa, y a punto de meterse a bañar, en el que comentó: "La pasé bomba, muchas gracias, fueron muchas horas de escuchar muchos insultos, mucho apoyo, gente a favor, en contra. (...) Lo único que les puedo decir es, yo estoy bien (...) eso no me define, eso no me hace peor persona".

