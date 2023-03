Cansu Dere, actriz desaparecida tras los terremotos en Turquía, da señales de vida y explica por qué no se había reportado antes

Desde que un intenso terremoto de 7.8 grados sacudió el norte Siria y Turquía el pasado 6 de febrero, muchas personas que radicaban en la nación de Medio Oriente se reportaron como muertas, lesionadas o desaparecidas, siendo esta última clasificación una de las más preocupantes, pues, en caso de seguir con vida, era prioridad encontrarlas lo antes posible para evitar que murieran a causa de la falta de oxigenación propia de los escombros en los que era probable que se encontraran.

Y aunque muchas de las celebridades turcas se unieron a una campaña para recaudar fondos para los damnificados, hubo algunas personalidades que prefirieron no unirse, siendo una de las grandes ausentes Cansu Dere, quien debido a su falta de mensajes en apoyo a Turquía, llegó a pensarse que estaba herida o desaparecida.

De hecho, hace tan solo unas semanas, el rumor de que la protagonista de "Infiel" había muerto comenzó a hacerse viral en redes sociales, donde un usuario de Twitter aseguró que la cuenta de Instagram de la actriz había reportado actividad, ya que un día seguía a solo 245 personas y al siguiente el número había aumentado a 246.

Cansu Dere está sana y salva tras los terremotos de Turquía / IG: @cansudere

Sin embargo, esto no convenció a los seguidores de la actriz turca, mismos que seguían aferrados a que algo le había pasado a Cansu Dere, quien al ver el alboroto mediático decidió manifestarse para aclarar que estaba sana y salva y que su intención nunca fue preocupar a nadie.

Así, en una entrevista emitida por CNN Turquía, Cansu Dere señaló que el motivo por el que no ha estado activa en sus redes sociales era porque en general no suele utilizar mucho estos medios de comunicación. A lo cual, sumo una explicación en torno al porqué no pudo participar en la recaudación para los damnificados, misma que protagonizaron varios de sus compañeros en el medio.

La actriz turca hizo pasar momentos de tensión a sus fans / IG: @cansudere

Lo cual, de acuerdo con la actriz de 42 años se debió a que justo por la temporada en la que ocurrieron los siniestros sufrió una fractura en el tobillo que la terminó dejando postrada en su habitación sin poder moverse y por ende, sin poder hacer apariciones públicas en diversos eventos, entre ellos los de apoyo a sus connacionales.

"No soy alguien que use mucho las redes sociales. Instagram es, para mí, un álbum donde comparto mis momentos felices. No quiero preocupar a nadie", manifestó la actriz turca en la enunciada entrevista.

