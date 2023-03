Ángela Aguilar y el comentario que la hizo enojar: "Nunca me había sentido más ofendida"

?Ángela Aguilar se ha caracterizado por su personalidad relajada y divertida, sin embargo, hay cosas que la molestan, así lo confesó recientemente durante una conferencia de prensa, en la que reveló que hay un comentario que la hizo enojar y hasta llegó a sentirse ofendida. A pesar de la experiencia, la intérprete de "En Realidad" contó esta anécdota de una forma divertida y sacó algunas risas a todos los presentes.

La hija de Pepe Aguilar es una de las cantantes de regional mexicano más populares que hay actualmente; la joven, de 19 años, acumula miles de seguidores que tienen diferentes edades, pues mientras varios fans de su papá también ya son admiradores de ella, hay personas muy jóvenes que se han sumado a su séquito, algunos son tan pequeños que ven a Ángela con mucho más edad de lo que realmente tiene y es por esta razón que vivió una situación inesperada.

Ángela Aguilar se sintió ofendida por unas niñas

Durante la presentación de su polémica gira "Piensa en mi" por Estados Unidos, "La princesa del regional mexicano" contó que tuvo una experiencia cómica y desconcertante con una niñas que se le acercaron a pedir un autógrafo. Sin embargo, aunque no tuvieron ninguna intensión, las pequeñas lamentablemente la hicieron enojar un poco, ya que la llamaron "señora", título que no considera que tiene, debido a que sólo tiene 19 años, pero en comparación con aquellas fans aparentaba ser más grande.

“Una vez estaba en un concierto y llegaron una niñas chiquitas y me dijeron: ‘Señora, puedo sacarme una foto con usted’ y yo ‘Señora tu abuela’, pero no se los dije, les prometo que no se los dije (...) Nunca me había sentido más ofendida en la vida y eso que me han ofendido bastante”, contó de forma divertida Ángela Aguilar, en un video que fue transmitido por el programa Ventaneando.

A pesar de que Ángela es muy joven, tiene varios años de carrera pues comenzó en la industria cuando era tan solo un niña acompañando a su papá en sus conciertos y lanzando algunos sencillos. Sin embargo, en los últimos par de años ha comenzado a hacer sus propios shows en solitario, así que próximamente hará una gira. En la plática con la prensa, la cantante reconoció que su éxito se lo debe al público que la ha apoyado y que ahora le permite hacer un tour tan sólo un año después de terminar con "Mexicana Enamorada".

La cantante no quiere que la llamen "señora" IG @angela_aguilar_

“Siento que cada vez más voy entendiendo y apreciando más lo que estoy viviendo porque yo creo que a los 14 años no estaba tan consciente de lo que era hacer una gira o lo importante que era hacer una gira y ahorita sí me estoy dando cuenta de lo afortunada que soy. Imagínese que privilegio poder decirles que me voy a presentar de nuevo este año", destacó la intérprete de "Que Agonía", quien estaba en la polémica debido a que supuestamente no vendía los boletos de "Jaripeo sin fronteras".

