Harry Potter: así se ve hoy "Cho Chang", la estudiante que besó al mago por primera vez

Harry Potter es una de las franquicias más exitosas de los últimos tiempos, pues tiene varios fans alrededor del mundo que aún siguen el spin-off y recuerdan a los personajes de la trama original, como es el caso de la estudiante "Cho Chang", que fue la que le dio su primer beso al protagonista; en las películas la joven fue interpretada por la actriz Katie Leung, a quien muchos le perdieron la pista después de que terminaron las cintas del mago más famoso, sin embargo, aún está activa hasta el día de hoy.

En la historia, Cho Chang era la estudiante china de la casa de Ravenclaw, que iba en el mismo año que Harry Potter (Daniel Radcliffe) y que al igual que él, era parte del equipo de Quidditch, pero ella representando a la escuadra del águila, mientras que el mago era parte de Gryffindor. La joven fue el primer amor del protagonista y logró darle un beso durante la película de "La Orden del Fénix", por esa razón, a pesar de ser un personaje secundario, es muy recordada.

Así se ve hoy Cho Chang de Harry Potter

Leung nació en Motherwell, una localidad ubicada en el concejo de North Lanarkshire en el centro de Escocia, y es de ascendencia hongkonesa por parte de padre. La actriz entró al medio artístico debido a que su papá vio un anuncio en la televisión para hacer una audición, la convenció y la llevó. De acuerdo a las anécdotas de la propia celebridad, la fila era tan larga que estuvo formada alrededor de cuatro horas y cuando pasó sólo la vieron por 5 minutos, sin embargo, este tiempo fue suficiente para que fuera elegida para ser parte de "Harry Potter y el Cáliz de Fuego", del 2005.

Katie interpretó a Cho Chang en otras cuatro películas de la exitosa saga: "Harry Potter y la Orden del Fénix", "Harry Potter y el Misterio del Príncipe", "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 y 2". A pesar de que era uno de los personajes secundarios más populares, la actriz denunció años después que fue víctima de racismo por parte de algunos fanáticos de la historia.

“En un momento dado me puse a buscar en Google y me encontré con un sitio web dedicado al fandom de Harry Potter. Recuerdo haber leído todos los comentarios. Y, sí, había mucha mierda racista”, narró en una entrevista para un podcast en el que también indicó que le dijo al equipo de Warner Bros lo que estaba sucediendo, sin embargo, le recomendaron que no hablara sobre ese tema y si le preguntaban al respecto, negara que existieran ataques contra ella.

A pesar de esta difícil experiencia que vivió cuando tenía alrededor de 16 años, la actriz salió adelante y después de terminar con el proyecto de Harry Potter, siguió trabajando en la industria. Katie Leung ha hecho series de televisión y plataformas digitales como"Strangers", "El nido", "Dodo", "Arcane" y "The Peripheral", asimismo estuvo en "T2: Trainspotting" y su última producción fue "Annika".

