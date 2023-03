"Tóxica": Jenna Ortega, la estrella de Merlina, recibe duros ataques de un famoso productor de Hollywood

Jenna Ortega se ha convertido en una de las jóvenes promesas de la actuación en Hollywood, gracias a su popularidad por la serie de Merlina de Netflix. Sin embargo, su actitud no ha gustado a muchos de los expertos, uno de ellos fue el cineasta Steven S. DeKnight, quien se lanzó con duros ataques contra la protagonista del spin-off de Los Locos Adams, a quien calificó como una "tóxica" y "consentida".

Las críticas del productor y cineasta surgieron después de que Jenna confesara en el podcast Armachair Expert que había hecho unos cambios al guion original de los creadores Alfred Gough y Miles Millar, pues sentía que había diálogos que no tenían sentido con el personaje. “Cuando me inscribí en el programa por primera vez, no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscuro. No era… No sabía cuál era el tono, o cómo sonaría la partitura”, explicó la protagonista de Wednesday.

IG @jennaortega

“Todo lo que hace Merlina, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje”, destacó la actriz, de 20 años, quien confesó que hizo algunos cambios en los diálogos: "Hubo momentos en ese set en los que incluso me volví casi poco profesional en un sentido en el que simplemente comencé a cambiar de línea". Aunque muchos de sus fanáticos consideraron admirable que la artista se arriesgara, ahora Steven DeKnight reaccionó al respecto.

Así reaccionó criticó a Jenna Ortega

Por medio de su cuenta de Twitter, Steven DeKnight, quien es un legendario productor y cineasta, habló sobre la actriz que interpretó a "Merlina", a quien calificó como “consentida” y de tener una actitud “tóxica” durante el rodaje debido a que ella no respetó la decisión de los creadores, quienes tenían su propia visión. “Me encanta hablar con los actores sobre sus líneas. Pero por la naturaleza, no tienen la imagen completa (en la televisión) de hacia dónde se dirige la historia y por qué se necesitan algunas líneas para que todo tenga sentido”, explicó.

DeKnight destacó que le gustó el trabajo que hizo la joven intérprete al encarnar a este icónico personaje, también conocido como Wednesday Addams, no obstante, resaltó que su actitud se debe a su edad. “Ella es joven, así que tal vez no sabe nada mejor. También debería preguntarse cómo se sentiría si los showrunners dieran una entrevista y hablaran de lo difícil que fue y se negaron a interpretar el material (...) Me encanta su trabajo, pero la vida es demasiado corta para tratar con gente así en el negocio”, concluyó.

La originaria de Valle de Coachella, California, ganó popularidad debido a la serie de Netflix, que próximamente tendrá una segunda temporada. La actriz consiguió muchos fans alrededor del mundo, por lo que todos están al pendiente de las polémicas en las que está, pues además de esta situación con el cineasta, también fue relacionada con el basquetbolista de los Soles de Phoenix, Devin Booker, quien ha sido duramente criticado, pues ha salido con otras famosas.

SIGUE LEYENDO:

Jenna Ortega subió la temperatura en minivestido con transparencias