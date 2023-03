3 Dramas coreanos para despedir a Nam Joo Hyuk, el actor se irá al servicio militar muy pronto

Nam Joo Hyuk es uno de los actores surcoreanos más populares del momento, la estrella juvenil ha protagonizado varios doramas coreanos de Netflix que han enamorado y hecho llorar a más de una. El idol deberá irse al servicio militar este 2023 junto a muchos otros famosos.

El actor debutó como modelo en 2013 y apareció en varios videos de K-Pop, pero no fue hasta el 2014 que tuvo su debut en la actuación con la serie "The Mermaid" y en 2015 protagonizó el dorama "Who are you? School 2015". Desde entonces ha tenido varias apariciones en pantalla.

Actualmente, Nam Joo Hyuk tiene 29 años, por lo que ya rebasó la edad límite para irse al ejército, pero antes de irse dejará un nuevo proyecto llamado "HERE". El actor coreano se enlistará como polícia militar el próximo 20 de marzo, por lo que puedes revivir sus doramas en Netflix.

Nam Joo Hyuk se despide de sus fans y se irá al ejército

Veinticino, Veintino

Drama coreano de Netflix que sigue la vida de una joven que practica esgrima en el equipo escolar, pero este está a punto de desaparecer; sin embargo, ella sueña con llegar a las grandes competiciones. Por otro lado, está un joven del que se enamora, quien aspira a ser un gran periodista, pero sus sueños podrían separarlos para siempre.

Who are you? School 2015

Serie de comedia juvenil que sigue la vida de una joven sin padres que despierta en el hospital tras sufrir un accidente y descubre que tiene una mamá, al darse cuenta que la han confundido con otra joven parecida a ella, decide aprovechar su nueva vida y revelar el misterio de su gemela perdida.

Start-Up

K-Drama que sigue la vida de una joven que deja la universidad para cumplir su sueño, pues aspira a ser la nueva Steve Jobs, por ello, conseguirá la ayuda de un joven cuya empresa de tecnología e inversión es muy pequeña, pero ambos harán lo posible por llevar sus proyectos a lo grande.