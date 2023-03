Ivana Knoll sorprende a sus seguidores al posar con lencería rosa

La croata Ivana Knoll ha vuelto a llamar la atención en Instagram al compartir un video en el que aparece posando en un conjunto de lencería rosa. La publicación ha sido un éxito entre sus 3.5 millones de seguidores, que han mostrado su apoyo con miles de me gusta y cientos de comentarios.

Constantemente se vuelve tendencia. Foto: @knolldoll.

Knoll se hizo famosa durante el Mundial de Qatar en 2022, donde llamó la atención con sus arriesgados atuendos mientras animaba a Croacia en cada partido. Su popularidad en las redes sociales creció exponencialmente durante el torneo, y en diciembre acumuló mil millones de visitas en Instagram.

Lució espectacular

En el vídeo, se ve a Knoll posando en un portal con un conjunto de lencería que le encantó a sus fans, ella miró a la cámara y sonrió mientras se daba la vuelta para mostrar la ropa interior que ha elegido. Como era de esperarse, rápidamente se volvió viral y la publicación alcanzó más de 240 mil me gusta y casi dos mil comentarios.

Nacida en Alemania, Knoll se mudó a Croacia desde muy joven y se identifica como croata. En una entrevista, habló sobre cómo su vida cambió durante el Mundial de Qatar, donde su número de seguidores en Instagram aumentó de 570 mil a más de 3 millones.

No todo son buenas noticias

A pesar de su éxito en las redes sociales, Knoll ha sufrido un revés reciente. Tras llegar a París la semana pasada, fue robada pocas horas después. Sin embargo, la modelo no se dejó vencer por el incidente y asistió al Parque de los Príncipes para ver la victoria del París Saint-Germain contra el Nantes.

No permitió que el incidente arruinara su viaje. Foto: @knolldoll.

Knoll, además de ser modelo profesional, es propietaria de un negocio de trajes de baño. Muchos le han pedido que se abra una cuenta de OnlyFans, pero ha dicho que por el momento no se creará una cuenta: "No juzgo a quienes lo hacen, pero me gusta el modelaje en las redes sociales y quiero seguir en el deporte y permanecer en ese ámbito".

