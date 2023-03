Ivana Knoll enciende Instagram al presumir su figura con un bikini naranja

La influencer croata Ivana Knoll, quien saltó a la fama internacional en Qatar 2022, volvió a ser tendencia en todo el mundo luego de presumir su figura en sus historias de Instagram, pues usó un llamativo bikini naranja con el que se ganó también cientos de halagos de sus más de 3.5 millones de seguidores.

Ha mantenido la fama que ganó en el Mundial. Foto: @knolldoll.

Knoll nació en Alemania, pero desde muy pequeña se fue a vivir a Croacia, por lo que ella se identifica como solo croata, donde su padre la llevaba a ver partidos, lo cual hizo que se hiciera muy aficionada; desde 2014 comenzó a apoyar a los balcánicos en los mundiales.

Lució increíble

La también ex Miss Croacia ha disfrutado en fiestas exclusivas y hasta se reunió con el boxeador Floyd Mayweather y figuras de la Premier League. También ha tenido mucho tiempo para posar para sus seguidores, como en esta ocasión que se dejó ver con un bañador de dos piezas color naranja con el cual pudo presumir sus curvas.

Ella ha hablado de lo que representó ir a Qatar, pues su vida cambió en un mes: “Llegué con 570 mil seguidores, ahora tengo más de 3 millones. Es casi el mismo número que la población de mi país", dijo en una entrevista.

Es natural

La joven de 30 años confirmó en una entrevista a sus fans a principios de esta semana que su cuerpo era natural, desmintiendo cualquier rumor de que se había operado. "Mi trasero es natural. Yo soy natural. Mis labios son naturales, mi madre incluso los tiene más grandes… Siempre he sido delgada, luego engordé un poco. Desde el Mundial, llevo dos meses sin hacer ejercicio en condiciones", comentó.

Le encanta estar en la playa. Foto: @knolldoll.

Knoll también aprovechó la oportunidad para asegurar que por el momento no estará en OnlyFans: "No juzgo a quienes lo hacen, pero me gusta el modelaje en las redes sociales y quiero seguir en el deporte y permanecer en ese ámbito".

