Maribel Guardia derrite Instagram a los 63 años con un look floreado

Maribel Guardia no para de romper los corazones de sus seguidores en las redes sociales, pues la nacida en Costa Rica presume sus curvar utilizando entallados vestidos y algunos casos, trajes de baño muy diminutos. No hay dudas que a los 63 años de edad la ex de Joan Sebastián es una de las mujeres más bellas de México.

Instagram es la red que más elige la actriz para mostrase a sus seguidores. Para que tengas una idea del porque es muy fans de esta red social, pues en muy poco tiempo ya ha conseguido que la sigan 7 millones de personas y sea una de las influencer más buscada por las marcas ay que llega a todas las edades.

Maribel Guardia.

Guardia y un look floreado increíble

Maribel Guardia acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una fotografía con la que dejó a más de uno con la boca abierta. Este Outfit se trató de un elegante vestido más que entallado con muchas flores, el cual, estaba confeccionado con una tela sumamente delgada que generaba ciertas transparencias.

Además, lo que llamó la atención en Instagram es donde se hizo la foto la nacida en Costa Rica. Cuando uno pone la atención en el vestido, deja de ver que ella está posando en un lugar de lavado de ropa. Es como que nos está diciendo “yo puedo utilizar este atuendo donde se me dé la gana, pues soy muy bella”.

Maribel Guardia.

Maribel Guardia tiene 63 años de edad y por ahora no tiene planes para el retiro ya que se encuentra más que vigente dentro de la industria del espectáculo, prueba de ello es que actualmente, tiene presencia en el teatro con “Lagunilla, mi barrio”, en televisión con “Corona de lágrimas 2” y por si faltara algo también se encuentra dándole vuelo a su faceta como cantante.

