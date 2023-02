VIDEO | Emocionada, Mía Rubín confirma que lanzará disco con temas de su autoría

El presente de Mía Rubín es tan prometedor como su talento se lo permita. La hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín está pasando por un momento de completa dicha, puesto que la música fluye por sus venas y la creatividad parece no tener fin. Así lo manifestó la misma joven durante la conferencia de prensa del Cumbia Machine Tour, un evento musical donde su padre, Erik Rubín, fungirá como productor principal del mismo.

Para que el presente y futuro artístico de Mía tenga un cauce, es su padre quien funge actualmente como su manager, tal como ella misma lo confirmó. Y, para que los siguientes pasos en su carrera sean sólidos, ella adelantó que ya piensa en el disco de temas inéditos que presentará este año, para el cual tendrá una sorpresa especial e ideas de su creación.

La emoción no pudo esconderse en Mía, quien admitió que su padre es su manager, jefe y le ayuda como nadie, además de que lo admira mucho. Por lo tanto, precisó que llevan una gran relación de trabajo y aprendió de él ese empeño por mejorar en la música.

Fue así que confirmó sacará temas inéditos.

"Ya tengo dos videos grabados y sacaré dos canciones nuevas, son como mis bebés porque yo fui coautora junto con mi papá (Erik Rubín). Es algo que me emociona mucho y no puedo esperar a que las escuchen", dijo y remató que se enfocará a la música y no piensa en participaciones en TV.