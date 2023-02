Stephanie Peregrin: 5 fotos de la prima de Belinda que confirman que la belleza es de familia

Belinda y su familia vuelven a ser el centro de atención luego de que su prima, Stephanie Peregrin, reveló detalles del momento en el que conoció a la actriz y cantante, a quien tachó de "interesada", sin embargo, lo que muchos han podido notar es que la joven también es una hermosa artista, por lo que te dejamos 5 fotos que confirman que la belleza es de familia, y también el talento.

Stephanie recordó en una entrevista para el programa de espectáculos, "Chisme No Like", de Javier Ceriani y Elisa Beristain, el primer encuentro que tuvo con su prima, a la que conoció después de desconocer su existencia por varios años. "Si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara (...) de repente ella me mira de arriba abajo y dice 'Qué linda'", explicó la también artista.

Stephanie Peregrin, 5 fotos que confirman su belleza

Stephanie Gordillo Peregrín es hija de Rocío, hermana de Ignacio "Nacho" Peregrín, papá de la intérprete de temas como "Luz sin gravedad", "La niña de la escuela" y "Amor a primera vista". De acuerdo con su biografía, nació en el estado de Florida, en los Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1990, por lo que actualmente tiene 32 años y para sorpresa de muchos, comparte el gusto por el medio del espectáculo, pues es actriz, cantante y modelo.

Stephanie es muy bella y conquista las redes. Foto: IG @stephanieperegrin

Como modelo, la guapa mujer de ojos claros ha protagonizado varios anuncios para revistas. Como cantautora, ha actuado en diferentes clubs de Madrid, y en 2015 produjo su propio video para la canción "Addicted", por lo que demuestra ser multifacética en la industria del entretenimiento, en la que ha destacado por su belleza, pues al igual que Belinda es una rubia despampanante que conquista.

Stephanie también es actriz, y ha trabajado en cortometrajes y la película dirigida por Carlos Vermut "Quién te cantará", también fue parte del elenco de la serie española "Derecho a soñar", y en las redes sociales llama la atención por dejar ver que es una amante de la moda, pues con sus publicaciones presume atuendos muy chic con los que destaca su silueta, algo que también parece compartir con su prima.

La prima de Belinda también es actriz y cantante. Foto: IG @stephanieperegrin

La joven presume cuerpazo en coquetos looks. Foto: IG @stephanieperegrin

Se sabe que Peregrin, actriz y cantante, vive en Madrid, España, país natal de Belinda. Actualmente está dedica a seguir posicionando su carrera de actriz,y según los datos de su biografía en la web, "en sus ratos de ocio le gusta escuchar música de todo tipo, sus favoritas de los 80, blues y mowtown. Le gusta el cine, especialmente las películas clásicas e ir de compras por los mercadillos".

Con las fotografías que Stephanie comparte en sus redes sociales, como Instagram y Facebook, confirma que la belleza es heredada de familia, pues al igual que Belinda es una mujer muy hermosa, de finas facciones y ojos claros con los que hipnotiza.

La joven también ha trabajado como modelo de revistas. Foto: IG @stephanieperegrin

Confirma que la belleza es de familia. Foto: IG @stephanieperegrin

