Bellakath dedica emotivo mensaje a su hermana por show en el Festival EDC: “Te mereces todo”

Este fin de semana se realizó uno de los festivales de música electrónica más importantes del año, se trata del EDC en el que decenas de artistas y DJ’s deleitan al público. Entre ellos destaca una vez más DJ Foxy, hermana de Bellakath, a quien la intérprete de “Gatita” no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para hacerle saber lo orgullosa que está de ella.

Katherinne Huerta, como es el nombre de pila de Bellakath, ganó gran popularidad tras el éxito de la ya mencionada canción y esto le abrió aún más las puertas en la industria; sin embargo, no llegó sola ya que comparte el gusto por la música con su hermana que la ha acompañado en más de una ocasión sobre el escenario, aunque tras una mezcladora como DJ.

Bellakath felicita a su hermana por show en el Festival EDC. Foto: IG @labellakath

Esta vez es Hannia Huerta, nombre real de la DJ, quien decidió llegar al Festival EDC con su hermana como invitada especial junto a Gerardo Calles, algo que logró conmover a la también compositora y le dedicó un tierno mensaje a través de su cuenta de Instagram acompañado de una fotografía en la que posan juntas.

“Tú me acompañaste en mi día en el Flow Fest, aprendiste a ser mi DJ porque no tenía y ahora mira, este domingo es tu día en MIXX STAGE, te toca romper en EDC en el escenario de tus sueños. Eres grande hermana, aunque a veces no te lo diga porque no tengo las palabras, aunque discutamos, pero siempre juntas y ahí estaré para verte brillar. Te mereces todo lo bonito y todo lo que pidas Dios te lo reservará por ser una bonita persona. Recuerda que es tu día, tu momento”, escribió la cantante.

¿Quién es DJ Foxy?

La joven, de 21 años, ha conquistado al público por su arrolladora belleza y su talento sobre el escenario en diferentes eventos. Aunque, al igual que su hermana, estudió la licenciatura en Derecho y ambas se hacen cargo de su propio sello llamado La Mafia del Perreo.

Las hermanas Huerta incursionaron en la farándula al participar en el programa de citas “Enamorándonos”, aunque en aquel momento su aspecto físico era un poco diferente. En entrevista para Milenio, la joven relató que fu durante una fiesta que surgió su inquietud por llevar al público un nuevo ritmo y fue así que decidió tomar clases para mezclar música.

Las cantantes y empresarias le dieron una nueva oportunidad al subgénero llamado “cumbiatón” que habría surgido en Puerto Rico y cuya época de gran auge fue a principios del 2000 con agrupaciones como los Kumbia kings o A.B. Quintanilla III.

DJ Foxy, hermana de Bellakath. Foto: IG @djfoxymx

