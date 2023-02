“Master Chef México”: los chefs Betty y JoséRa Castillo explican la verdadera situación por la que salieron del reality

En un mundo donde los realities show se han apoderado de la televisión mundial, México es un país que no ha quedado exento ya que muchas producciones han sido un verdadero éxito. Uno de ellos es sin duda el de la cocina más famosa, "MasterChef", pues además de las recetas, los participantes, conductoras y jueces se han apoderado del corazón de los televidentes. Por esta razón es que la salida de algunos integrantes generó mucho revuelo en las redes sociales.

La lamentable noticia la dio el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, quien mencionó que la televisora del Ajusco tiene planeados importantes cambios para el programa en los que no están contemplados Tatiana y los chefs Betty, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne. Hasta el momento sólo dos de los implicados han emitido un comunicado exponiendo su respectivo caso.

Los chefs y jueces de "Master Chef México" (Foto: IG @masterchefmx)

¿Qué dijeron los famosos chefs de su salida de "Master Chef México"?

Apenas se viralizó la noticia, la chef Betty Vázquez se apresuró a aclarar que su salida era algo que ella misma había decidido y como prueba compartió la misiva que le envió a la producción de "Master Chef México" a principios de este mes de febrero. De igual manera, declaró su agradecimiento por el tiempo que permaneció en las temporadas del reality show.

"El 9 de febrero comuniqué mi decisión por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de Master Chef México. Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido. Mi respeto hacia la casa Tv Azteca y un proyecto, como Master Chef México quedan demostradas en 8 años y 11 temporadas de un proyecto televisivo", escribió la experta culinaria en su cuenta de Instagram.

El correo que la chef Betty Vázquez envió reza lo siguiente: "GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Solo así se puede resumir mi estancia en TV AZTECA y un gran proyecto como es MASTER CHEF MEXICO. Agradezco la oportunidad de conocer y ser parte de una gran empresa por 8 años, hoy por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección", mencionó.

De igual manera, aseguró que siempre se dirigió con respeto y trabajó muchas situaciones difíciles durante años de trabajo y 11 temporadas. Por este hecho dijo que se retira con la satisfacción "de la labor cumplida, la camiseta puesta y la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí...", escribió la chef Betty.

La chef Betty compartió el correo que envió el 9 de febrero (Foto: IG @bettyvazquezchef)

Por su parte el chef José Ramón Castillo, quien destacó por ser justo, pero severo con los malos platillos, también compartió un comunicado desde su cuenta de Twitter. En su caso, mencionó que aunque estuvo muy atento a lo que será la nueva temporada de "Master Chef México" nunca recibió noticias al respecto, así como calendario ni planeación. Por esta razón fue que se vio obligado a despedirse de uno de los proyectos más famosos de su carrera.

"Antes que nada, quiero agradecer a todo el público que me apoyó durante las temporadas en las que participé en MasterChef México. Fue un verdadero orgullo ser parte de un gran programa, así como haber sido parte de un gran equipo. Tras no recibir noticias sobre la nueva temporada, ni calendario ni planeación, me vi con la obligación de decir adiós a MasterChef México. Me llevo grandes aprendizajes y amigos. Fue un buen camino y agradezco el apoyo de los televidentes. Estoy emocionado por los nuevos proyectos que tengo en puerto y este no es un adiós, sino un hasta pronto", escribió el experto de la cocina.

(Foto: TW @JoseRaCastillo)

