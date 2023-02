El melancólico mensaje de Alejandro Sanz a Shakira por su cumpleaños

Shakira y Gerard Piqué nos están dando una de las telenovelas más importante del mundo hispanoparlante. Entre los cuernos del catalán y las canciones que le ha dedicado la nacida en Barranquilla, hemos empezado a ver como todos se comenzaron a posicionar de un lado y del otro con tal de dar sus apoyos.

Alejandro Sanz es uno de los grandes amigos de la colombiana y es uno de los pocos de los famosos que le ha dado su apoyo público. De hecho, muchos fans de los dos creen que en vez de ser amigos tendrían que llevar una relación, pues cuando los puede observar juntos se ve una pareja increíble y que puede funcionar muy bien.

Shakira. Fuente: Archivo.

El cumpleaños de Shakira y Piqué

Shakira y Gerard Piqué siguen tendiendo algo en común y no son los hijos. Es que la ex pareja cumple los años el mismo día es decir hoy 2 de febrero. De hecho, cuando el ex jugador convertía un gol hacía referencia a esos 2 de 2 con sus dedos y era un guiño para su ex amor. Las cosas han cambiado pero los cumpleaños siguen.

Alejandro Sanz fue el primer artista en felicitar a la estrella mundial por sus bien puestos 46 años. Con un gran mensaje que dejo en su cuenta de Instagram, el español no duda en demostrar sus afectos: “Querida Shaki, he rescatado una foto de antes de ayer para felicitarte Feliz vida amiga mía ?”, se lee en el post.

Alejandro Sanz y Shakira. Fuente: Instagram @alejandrosanz

Es evidente que Shakira no pasará uno de los mejores cumpleaños por todo lo que ha pasado en estos meses. De igual manera, la vida hay que disfrutarla y seguro sus hijos y amigos sabrán como levantarle el ánimo. Por el bien de la familia, esperemos que los dos puedan pasar este día como se los merecen.

