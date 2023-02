VIDEO | La vez que Emilio "El Indio" Fernández casi mata a Chavela Vargas en su casa

La famosa cantante Isabel Vargas Lizano, mejor como Chavela Vargas nació en San Joaquín, Costa Rica el 17 de abril de 1919, sin embargo, gran parte de su vida y éxito musical radicó en México; sus últimos años de vida los pasó en una la propiedad antes conocida como “Quinta Monina” ubicada en Tepoztlán, Morelos.

Vargas quien es conocida por interpretar canciones como “La llorona”, “Macorina” y “Las simples cosas” falleció en esta casa alejada del ajetreo de la ciudad el 5 de agosto de 2012; sin embargo, las vivencias y secretos alrededor de toda su vida musical y privada siguen siendo un misterio, pues en pocas ocasiones decidió hablar al respecto.

En YouTube circula un video en donde entrevistaron a la famosa cantante quien logró una gran popularidad cuando la época del Cine de Oro estaba en auge, tiempo en el que figuras como María Félix, Pedro Infante y Emilio “El Indio” Fernández lograron destacar.

Precisamente en dicha entrevista le preguntaron sobre el “Indio” Fernández, quien produjo y actuó en diversas producciones cinematográficas que lograron un rotundo éxito a través de sus historias, pero que pese a esa percepción, Chavela Vargas difirió e incluso contó que en una ocasión temió por su vida.

Chavela Vergas vivió un mal momento con el actor mexicano. FOTO: Especial

En la entrevista quedó registrado el fiel testimonio de la famosa cantante, quien señaló que Fernández estaba pasado de copas y empezó a dispararle a los patos que había en la alberca de su casa ubicada en Coyoacán, y ante estos hechos, Vargas le pidió que dejara de hacerlo.

Sin embargo, el famoso director de cine mexicano se negó a tal grado que le causó indignación el comentario de la cantante y le dijo que a ella también le iba a disparar; ante esto, Vargas le pidió a su acompañante que saliera pronto de la casa del actor.

“Agarró la pistola y me estaba apuntando a mi y le dije al cantinero que me prestara una pistola de las que tenía el señor, y me dijo que no porque yo sí iba a ser capaz de dispararle y pensé que sería echarme una muerte encima que no valía lo que la bala”, señaló.