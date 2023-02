VIDEO | Así responde Daisy Anahy ante la nueva polémica en la que acusan a Eduin Caz de infiel

Tal y como lo dice el dicho, Eduin Caz “no sale de una para meterse a otra” en cuanto a polémicas se trata, el vocalista de Grupo Firme fue acusado nuevamente por presuntamente ser infiel, las pruebas fueron reveladas por una chica que mostró varias conversaciones en sus redes sociales en donde hasta hay audios en los que aparece la supuesta voz del grupero.

Fue a través de videos la forma en la que se difundieron las capturas en las que Eduin Caz platicaba con una mujer, que de principio todo parecía normal y una conversación sencilla, pero después se tornaba a varias frases en doble sentido, aunque posteriormente también se compartieron varias fotografías y se aprecia cuando el famoso le pide una imagen desnuda a lo que ella se niega.

Varias personas aseguran que todo se trata de un montaje y que incluso la voz de la estrella es falsa, mientras que otros recordaron que no es la primera vez que sale un rumor parecido y que en un momento fue el mismo Eduin Caz quien salió a decir que durante una etapa de su matrimonio se relacionó con otras mujeres, aunque todo eso quedó atrás y que es cosa del pasado pues ya lo arregló con Daisy Anahy.

Disfrutan de unos días juntos. IG/eduincaz

¿Qué opina la pareja?

Aunque no han dado a conocer alguna postura por parte del intérprete de “El amor no fue pa´ mi” o de su esposa, la pareja parece no estar incómoda con lo que se dice en redes sociales y por lo tanto se fueron a Mazatlán a disfrutar de unos días juntos, cabe destacar que Eduin Caz recientemente se sometió a dos operaciones y Daisy Anahy está embarazada por lo que ahora están disfrutando del tiempo juntos.

Las celebridades se convertirán en padres de una niña, así lo anunciaron en 2022 con una tierna serie de fotografías en las que aparece la pareja junto a sus hijos Gerardo y Geraldine, además de su perrita “Luna”, en las gráficas sostienen una prueba de embarazo, aunque en ese momento se desconocía el sexo del bebé, fue hasta días después cuando mencionaron la noticia.

Eduin Caz retomará labores este 2023 con dos fechas en el Foro Sol de la Ciudad de México a las que regresará para culminar la gira “Enfiestados y amanecidos”, mismo que empezó en ese recinto y que tuvo gran éxito en Estados Unidos y en las diversas fechas que realizaron en algunos de los espacios del país.

Seguir leyendo

Eduin Caz: ¿nueva infidelidad?, sale a la luz candente conversación con una mujer que no es su esposa