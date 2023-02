"Es un vestuario de colección": Thalía presume que aún conserva la ropa de "María la del barrio"

Además de conseguir el éxito como cantante, Thalía se coronó como una de las actrices favoritas de México. A lo largo de su carrera como actriz, la intérprete de "Equivocada" dio vida a grandes personajes como: María Mercedes (1992), Marimar (1994) y María la del barrio (1995), siendo este último el que la llevó a la fama internacional. La popularidad de sus personajes es tal, que la cantante presumió, en fechas recientes, que todavía conserva el vestuario que utilizó para dar vida a estos emblemáticos papeles.

El video de Thalía mostrando sus prendas de telenovela fue compartido a través de Youtube. Cabe señalar que antes de presumir la ropa, la cantante y actriz aprovecho para agradecerle a sus seguidores el cariño que tienen por ella y sus personajes. "Por tanto amor que me han dado a través de mi María, de mis Marías, de nuestras Marías. Los quiero a todos porque esto ha sido parte de nuestra historia; cuando se me acercan y me dicen ‘Cuando era chiquita veía esta novela con mi familia’, yo digo ‘Cuando era chiquita también la grabé y la hice con todo el amor para ti’”, dijo la intérprete de "No me acuerdo".

Thalía compartió su vestuario en Youtube. Foto: @thalia

“Que haya sido hecha con tanto cariño, con tanta entrega… Sin duda es de mis personajes más amados, más apreciados. ¡La amo! Amo lo que están haciendo tanto en redes, que la comparten, que la han vuelto memes, he quedado con grandes amistades de estas novelas, con gente que amo muchísimo y, sobre todo, con un público tan leal, tan amado”, añadió la cantante al hablar sobre su querido personaje como María la del barrio.

A lo largo del video Thalía mostró el vestuario completo de María la del barrio, el cual incluía los irónicos guantes: “Los guantes, las calcetas, las mismas calcetas. Por favor, esta es una joya, esto es un tesoro”, dijo. Agregó que en las grabaciones usaban las mismas medias: “mis medias, siempre usábamos las mismas, vean cómo estaban. Y sus calcetas, qué hermosas, son las auténticas y originales. Este era un extra, ya traía el mood de las rodillitas que estaban percudidas, manchadas con algo, el mood más trabajado”, mencionó la cantante.

Finalmente, mostró el vestido de María la del barrio y detalló que es una pieza que se convertirá en un vestuario de colección o la pieza de un museo. "Es una mega joya, ya es parte de la historia de la televisión. Así como cuando vamos al MET Gala y vemos los vestuarios, pues María la del barrio también es un vestuario de colección, pieza de museo”, dijo. “Recordar estos momentos tan únicos con todos ustedes le da un extra latidito a mi corazón. Los quiero, me voy a quedar con estos guantes un ratito para seguir sintiendo la magia de María la del barrio”, concluyó la cantante.

