Clara Chía no sufrió ataque de ansiedad por Shakira, periodista destapará la verdad

Hace unos días te informamos que medios internacionales reportaron la hospitalización de emergencia de Clara Chía, novia del exfutbolista profesional, Gerard Piqué, quien sufrió un ataque de ansiedad debido al éxito que alcanzó la colaboración de Shakira con BZRP.

Tras pasar varias horas bajo observación médica, la joven modelo de 23 años salió del hospital. En redes sociales fueron publicadas varias imágenes que muestran el momento exacto en el que salió en compañía del multicampeón con el FC Barcelona.

Después de que la noticia se robara los reflectores en el mundo de la farándula, Jordi Martin, el paparazzi que destapó la infidelidad de Piqué a Shakira, aseguró que los ataques de ansiedad que presentó Clara Chía en los últimos días no fueron por la canción que lanzó la colombiana como se especuló en un principio.

En su cuenta en Twitter, el periodista especializado en temas de la farándula dijo que conoce la verdadera razón de los ataques que presentó la modelo de 23 años, pero por el momento no destapará la verdad. El mensaje desató un sin fin de especulaciones.

En el mensaje, Jordi Martin confesó que otro fue el motivo que le provocó el ataque a Clara Chía, por lo que pidió que no culpen a Shakira de la crisis que vivió el joven. Reiteró que en los próximos días soltará la madre de todas las "bombas".

"La crisis de ansiedad no viene por la canción... Hay otro motivo de peso pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo? Próximamente la madre de todas las bombas", escribió.