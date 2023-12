TRÁILER: Esta película sobre Blackberry revela cómo llegó a ser el primer teléfono inteligente del mundo

Toda época tiene sus visionarios, y "Blackberry: El inicio de la historia", coescrita por el director Matt Johnson y el productor Matthew Miller, explora la genialidad de las personas que inventaron el primer teléfono inteligente del mundo. En tono de comedia negra, la película narra la trágica historia de una empresa canadiense que revolucionó la forma en que nos comunicamos y llegó a liderar el mercado, antes de caer rápidamente en la obsolescencia.

En este sentido, su reinado se ve obstaculizado por el crecimiento de Apple con el iPhone de la mano de la mente maestra de Steve Jobs. En ese sentido, Blackberry luchó y venció durante algunos años de la primera década del siglo XXI, logrando ser el teléfono inteligente preferido.

La cinta se estrena este 7 de diciembre. Foto: Cortesía Diamond Films

¿De qué trata "Blackberry: El inicio de la historia"?

La cinta transcurre el año 1996, Mike Lazaridis (Jay Baruchel) y su socio y mejor amigo Douglas Fregin (Matt Johnson) están a punto de crear el primer smartphone del mundo. Por desgracia, ellos no son tan buenos en los negocios como lo son en tecnología, y luchan por mantener a flote su empresa Research in Motion.

Todo cambia cuando Jim Balsillie (Glen Howerton), un astuto hombre de negocios, acepta unirse a la empresa, aportando el dinero y la experiencia necesarios para crear y vender el prototipo de su invento.

De la noche a la mañana, los tres hombres revolucionan la forma en que la gente trabaja, se comunica y se conecta. Famosos, políticos y hombres de negocios se vuelven adictos a sus Blackberrys. El valor de la empresa se dispara, sin embargo, en pocos años, los negocios turbios, las rencillas personales y, quizá lo más peligroso, el lanzamiento del iPhone, presentan una amenaza al increíble éxito de la empresa.

¿Cómo fue la selección de los papeles principales?

Los dos protagonistas de "BlackBerry: El inicio de la historia", los CEO Mike Lazaridis y Jim Balsillie, son interpretados por los multifacéticos artistas Jay Baruchel y Glenn Howerton, respectivamente.

“Hablé con Jay bien al principio, creo que cuando sólo teníamos el primer borrador de la película, y se mostró muy alentador desde el primer día, así que sabíamos que contaríamos con él”, comparte Johnson. “Su energía influyó mucho en la reescritura del guion. Resultó mucho más fácil escribir teniendo su voz en mente”.

Baruchel conocía los fundamentos de la historia de RIM, pero no los matices. Era muy fanático de Blackberry y lo usó hasta el 2020. Parte de su interés por ese smartphone era que se fabricaba en Canadá, pero no conocía la “locura” de la historia hasta que leyó el guion.

“Creo que Mike Lazaridis no es tan conocido en Canadá como debería ser, y sé que Steve Jobs sí lo es”, afirma Baruchel. “Hay una cierta tragedia inherente al mero hecho de ser canadiense, y parte de ello proviene de hacer cosas increíbles en las que nadie repara”.

Blackberry comenzó su caída con el ascenso del iPhone. Foto: Cortesía Diamond Films

¿Quién es el director de la película?

Matt Johnson (Director, escritor e intérprete del papel de Doug) nació en Toronto y dirigió The Dirties (2013), Operation Avalanche (2016) y BlackBerry (2023). Además, es el cocreador de la serie de comedia de culto Nirvanna the Band the Show (2017-19). Como actor, participó en Anne at 1,300 Feet (2020) y Matt and Mara (2023). Por otro lado, sirve de profesor en el departamento de cine de York University junto a su socio productor Matthew Miller (1980).

Por su parte, Matthew Miller (Escritor y productor) es cofundador y presidente de Zapruder Films en Toronto. En colaboración con el director Matt Johnson, se labró una reputación por abordar materiales desafiantes que entrelazan la realidad histórica con la ficción y juegan con las convenciones y la estética cinematográficas para desafiar las expectativas del público.

