Mauricio Mancera se disculpa por haber besado a Tania Rincón sin su permiso: “me arrepiento"

Mauricio Mancera se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que durante su reciente participación en el podcast llamado “Pinky Promise” habló por primera vez de la ocasión en la que protagonizó un fuerte problema con Tania Rincón por haberla besado sin su consentimiento en pleno programa en vivo de “Venga la Alegría”, por lo que las palabras del también excolaborador de “Hoy” dieron mucho de qué hablar y reavivaron la controversia entre los fans de ambas celebridades.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que este desafortunado episodio entre Mauricio Mancera y Tania Rincón ocurrió aproximadamente en el 2014 cuando el también actor todavía pertenecía al elenco del matutino de TV Azteca y de acuerdo con las declaraciones de la ahora conductora de “Hoy” su excompañero aprovechó para besarla cuando ella fingió un desmayo en vivo tras haber quedado eliminada de un reality show interno.

Mauricio Mancera salió de VLA en 2024. Foto: IG: maumancera

Tania Rincón señaló que, tras este desagradable episodio, estuvo muy molesta con Mauricio Mancera por algún tiempo y hasta señaló que solicitó la intervención de la producción del programa y aunque se desconoce qué tanta influencia tuvo este episodio, al poco tiempo el conductor salió de “Venga la Alegría”, no obstante, la propia presentadora señaló que a la postre perdonó a su excompañero y retomaron su amistad como si nada hubiera pasado.

Tania Rincón ya perdonó a Mauricio Mancera y retomaron su amistad. Foto: IG: taniarin

Mauricio Mancera asegura sentirse arrepentido de haber besado a Tania Rincón sin su consentimiento

Durante su participación en “Pinky Promise”, Mauricio Mancera fue cuestionado de forma directa si su salida de “Venga la Alegría” había estado directamente relacionada con el hecho de haber besado a Tania Rincón sin su consentimiento y aunque el conductor evitó responder de forma concreta a la pregunta señaló que se siente más que arrepentido por su comportamiento, además, lo que resultó controversial es que aseguró que había borrado de su mente tal episodio hasta que su excompañero revivió la polémica precisamente en el mismo podcast hace un par de años atrás.

“Yo no recuerdo ese momento, pero bueno ella dijo que le ofrecí disculpas, que bueno que lo hice, Tania y yo nos llevamos perfecto, le reitero mis disculpas de ese momento. A lo que voy es que me da muchísima pena no recordar ese momento cuando para ella fue un momento complicado es que luego normalizamos momentos como hombres que para la mujer es mucho peor. Me arrepiento de haberlo hecho”, expresó Mauricio Mancera.

Como era de esperarse, las declaraciones de Mauricio Mancera tuvieron una gran repercusión en redes sociales donde se revivió la polémica entre los fans de ambas celebridades y las palabras del exconductor de “Venga la Alegría” generaron todo tipo de opiniones al respecto, no obstante, el exparticipante de “MasterChef Celebrity” ya no emitió nuevos comentarios para evitar hacer más grande el escándalo.