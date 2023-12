Lupita Sandoval critica a los influencers que se lanzan como actores: “Un seguidor no compra boletos”

Lupita Sandoval posee una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión por lo que no dudó en hablar sobre los influencers que incursionan en la farándula sin ningún tipo de preparación y experiencia. La actriz señaló que algunos creadores de contenido son incorporados a diferentes proyectos gracias a su número de seguidores motivo por el que gran parte de éstos resultan en un total fracaso.

Lupita Sandoval se lanza contra influencers

En entrevista para el programa “Ventaneando”, Lupita Sandoval habló de sus próximos proyectos en televisión y fue cuestionada sobre las nuevas generaciones que se consideran pueden desarrollarse como actrices a través de lo que hacen en redes sociales. La también guionista mexicana puntualizó en la importancia de la preparación y la experiencia para brillar sobre un escenario.

Sigue leyendo: Raina Huang, la influencer que se volvió rica por comer mucha comida en poco tiempo

Lupita Sandoval puntualiza en la importancia de la preparación para un artista. Foto: IG @lupitasandovalactriz

“He entendido que es el momento de hacerlo, pero eso no es una formación. Es una plataforma maravillosa, pero realmente tienes que saber lo que es trabajar en vivo y agarrar las tablas”, dijo Lupita Sandoval.

Actrices reconoce la creatividad en redes sociales

La actriz de “Cachún Cachún Ra-Ra” reconoció la creatividad de los influencers para tener éxito en redes sociales y admitió que es algo que podría ser difícil para ella, aunque también lo considera necesario ante los cambios que experimenta el medio artístico. Aún así, hace hincapié en la preparación para convertirse en artistas.

“Yo envidio a los que se vuelven millonarios en las redes, los envidió para bien, pero también me doy cuenta que llaman a exitosos de las redes y no funcionan porque no tienen formación. Tienen seguidores, está bien, pero no venden boletos, un seguidor no te compra un boleto”, finalizó.