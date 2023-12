Eduin Caz decide acabar con los rumores publica foto de él de pequeño y es igualito a su hijo menor

Fue el pasado mes de junio del 2023 cuando Eduin Caz y su aún esposa Daisy Anahy dieron la bienvenida a su tercer hijo a quien decidieron llamar Christian, desde entonces la pareja no había querido mostrar el rostro de su pequeño.

Sin embargo, el pasado 24 de diciembre el líder de Grupo Firme compartió una foto de su familia, incluyendo al pequeño Christian, dicha imagen desató muchos comentarios que han creado una gran polémica pues aseguran que el bebé no se parece a Eduin Caz, sin embargo, el cantante ya respondió a estos señalamientos.

¿Es su hijo? Eduin Caz aclara todo

Fue a través de su cuenta de instagram que el líder de Grupo Firme compartió una fotografía a lado de Christian, el menor de sus hijos durante sus vacaciones en Cancún, misma imagen que título como “mi pechocho”.

Sin embargo, en sus historias, Eduin también compartió una fotografía de él cuando era tan solo un bebé, esto para parar los comentarios que señalan que Christian no se parece a él.

“Como veo que les hace mucho ruido el parentesco de mi chamaco, les dejo una foto mía de chiquito pa’ que se entretengan un poquito más”, escribió Eduin en su historia

Así lucía Eduin cuando era tan solo un bebé.

Foto: IG @eduincaz

La fotografía que compartió Eduin es cuando tendría tan solo unos meses de nacido por lo que se puede apreciar con mayor facilidad el gran parecido que tiene su hijo menor con él.

Con esto, el líder de Grupo Firme estaría parando todos los comentarios que insinúan que el pequeño Christian no es su hijo, sin embargo, fanáticos del cantante han mostrado su apoyo y piden que no hagan comentarios en contra de un pequeño que no tiene culpa de nada, por lo que piden respeto para las familias de los cantantes.

Fanáticos defienden al bebé de Eduin Caz y a su familia.

Foto: IG @eduincaz

¿Qué viene para Grupo Firme este 2024?

En el mes de julio de este 2023, Eduin Caz anunció que se retiraba de los escenarios pues necesitaba hacer una pausa en su carrera, sin embargo, esta decisión no se las consultó a sus compañeros de agrupación, por lo que en una reciente fiesta que organizó pidió disculpas a ellos.

Eduin les explicó que tenía que parar en ese momento pues se estaba volviendo loco por lo que tuvo que hacer una pausa, sin embargo, el cantante les propuso este próximo 2024 retomar su gira y regresar a los escenarios, pues se comprometió a dar todo de su parte para que todo salga a la perfección.

“Esta fiesta la hice para volver a coincidir y a conectar. Esta noche yo les quiero decir que les debo unas fechas, y si ustedes quieren hacer estas fechas en 2024, yo me comprometo a hacerlas con ustedes, pero que esa diversión, esa magia no se pierda. Si ustedes quieren, le damos duro a la chamba”, dijo Eduin Caz.

Finalmente fue así como Grupo Firme habría confirmado su regreso triunfal a los escenarios y al mismo tiempo anunciaron que habrá nueva gira, aunque hasta el momento no se tiene más información de cuándo y en dónde serán estos conciertos.