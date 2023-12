Laura Bozzo estalla al ser expulsada de reality show en España: "Soy reina de mi país, no de los extranjeros" | VIDEO

La polémica ha sido una constante en la carrera de Laura Bozzo y su participación en el reality show “Gran Hermano VIP 8” en España no fue la excepción, pues este miércoles 20 de diciembre fue eliminada a un paso de la final lo que logró enfurecerla y, entre groserías, protagonizó un gran escándalo que le ganó críticas en redes sociales.

Laura Bozzo enfurece al ser eliminada de “GHVIP”

Tal y como ocurrió en “La Casa de los Famosos”, la participación de Laura Bozzo en el reality show de España desató un intenso debate entre el público, pues mientras algunos la apoyaban otros arremetieron en su contra debido a su actitud. Pese a ello, la presentadora peruana mantuvo un lugar hasta la semifinal de este miércoles cuando fue expulsada.

“No tengo nada que hablar contigo, por favor ábreme la puerta. Yo me voy ahorita, necesito mi ropa, que me la bajen. No tengo nada más que hablar, más que regresarme a mi país, punto, es todo lo que tengo que hacer”, dijo furiosa Bozzo al saber de su salida, pero fue su expresión “soy la reina de mi país, no de los extranjeros” lo que molestó aún más a los fanáticos que se lanzaron en su contra a través de redes sociales.

Laura Bozzo se despide de reality show

A su salida del programa la conductora reveló que podría quedarse un tiempo más en España, pues antes de su participación habría recibido la propuesta de encabezar un proyecto en una televisora de aquel país. Bozzo se negó a dar más detalles y se despidió asegurando que estaba agradecida por los momentos que pasó al interior de la casa.

“Estoy muy agradecida por los momentos de risa y de show, yo me he sacado el alma 14 semanas. De alguna manera he salido horrenda por todas las cámaras, toda mi imagen se fue al cara** sin maquillaje y sin nada. La verdad estoy muy contenta porque creo que demostré que de alguna manera a cualquier edad uno puede lograr las cosas. Para mí ha sido fuertísimo, había momentos en que me desestabilizaba demasiado porque entraba en contradicciones y cambios de ideas”, añadió.