Eiza González se sincera y habla de las dificultes que enfrentó en 2023: “Luchaba por levantarme de la cama”

Eiza González sigue sumando éxitos en su carrera como actriz de Hollywood y aunque mantiene los detalles de su vida privada alejada de los reflectores esta vez abrió su corazón para hablar de las dificultades que enfrentó en 2023. En el mensaje que compartió a través de redes sociales la mexicana revelaría que sufrió una fuerte depresión este año en medio de importantes proyectos de cine.

Eiza González comparte emotivo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “Descuida, yo te cuido” compartió un video con el que recuerda algunos de sus mejores momentos del 2023 y lo acompañó de un emotivo mensaje donde menciona las dificultades que enfrentó tanto en lo laboral como personalmente alejada de su familia.

Eiza González revelaría haber sufrido una fuerte depresión. Foto: IG @eizagonzalez

“Este año probablemente ha sido el año más decisivo de mi vida. He sido mi más feliz y más triste. El mejor yo y el peor. Viajé por todo el mundo haciendo lo que me gusta sin estar en casa y perdí la estabilidad (…) Logre tantas cosas que siempre soñé mientras tanto lloraba y luchaba por levantarme de la cama. Ver este vídeo me recuerda lo bendecida que soy. La vida es impactante y a veces siento que estoy en una montaña rusa y no puedo saltar”, se lee en la descripción del video.

Lo más sonado de Eiza González en 2023

La también modelo mexicana agradeció a sus seres queridos por el apoyo y, tras tocar fondo, se dijo lista para enfrentar nuevos retos. Aunque el final de su mensaje despertó dudas entre sus fanáticos sobre su relación con el actor español Mario Casas que los convirtió al instante en una de las parejas favoritas de la farándula.

“Este fin de año es agridulce, pero ver esto me da esperanza y agradecido”, expresó González, quien hace tan sólo unos meses fue captada en una actitud romántica con el actor Mario Casas durante un paseo en Europa y aunque la pareja no ha dado declaraciones al respeto las imágenes en las que se besan y abrazan confirman el romance.