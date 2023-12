¿Prepotente? Captan a Carlos Rivera maltratando a un empleado y fans se decepcionan: VIDEO

Carlos Rivera se encuentra en medio de la polémica después de que se volviera viral en redes sociales un video en el que maltrata a uno de sus empleados. Los usuarios de plataformas digitales no pasaron desapercibida su actitud, por lo que comenzaron a tundirlo con fuertes críticas, en las que apuntaban que "se le subió la fama" y que los había decepcionado.

Hace unos días, el intérprete de "Recuérdame" fue parte del concierto "Unidos por la paz" de la Fundación Scholas Occurrentes del Papa Francisco, en Guadalajara, Jalisco. Al evento asistieron las cámaras de "Ventaneando", las cuales transmitieron las imágenes del evento, en el que el artista, de 37 años, deleitó al público con sus mejores éxitos, sin embargo, también logró captar el momento cuando Carlos Rivera le gritó a un colaborador.

Carlos Rivera trata mal a un empleado

El cantante y esposo de Cynthia Rodríguez, se encontraba arriba del escenario dando un mensaje para el público, cuando de repente un trabajador entró para dejar una copa de vino y la bebida. Aunque la persona intentó ser muy discreta para no distraer a Rivera, este paró por un momento su discurso para dirigirse al empleado, a quien le señaló que sacara los artículos del lugar.

En el video se observa que presuntamente Carlos está molesto y por eso le llama la atención, sin embargo, para muchos usuarios de redes sociales, la actitud del cantante fue grosera y prepotente. En tanto, otras personas se mostraron sorprendidas, ya que era la primera vez que lo veían explotar de esa forma, pues hasta el momento se había dejado ver como una celebridad tranquila y accesible.

El cantante presuntamente le gritó al trabajador Foto: Captura de pantalla Ventaneando

Critican a Carlos Rivera tras maltratar a su empleado

En algunas plataformas digitales como TikTok, el video ya se comenzó a hacer viral, por lo que los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar.

"Llego a descalzo a la academia… mira ahora", "Obvio con el tiempo la gente saca la cara que realmente es", "Obvio no se critica el que no le guste el alcohol o no estaba en el plan, lo cruel y grosero fue su reacción, ahí uno se da cuenta la actitud de él" y "es un naco y prepotente", son algunos cometarios que se leen.