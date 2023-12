Carlos Aragón goza el thriller en la obra “El inspector llama a la puerta”

Con más de dos décadas de carrera actoral, Carlos Aragón siente cierta fascinación por los thriller, ya que considera que es el género en el que mejor se desarrolla, además de que esa audacia que le pide este estilo al público, hace que la gente se enganche de una manera especial cuando se desarrolla en el teatro.

Así lo experimenta con la reciente puesta en escena “El inspector llama a la puerta”, la cual desarrolla su segunda temporada en el Teatro del Centro Cultural Helénico con más de la mitad del recinto lleno, por lo que está feliz de que la obra rompa las estadísticas.

“La primera vez que montamos la obra fue el año pasado y terminamos la temporada con soldout, tal vez es el texto, me gustaría pensar que no, que el teatro se está recuperando y saliendo a flote como siempre. Ahorita tenemos el teatro a la mitad y la gente sale maravillada, cabe recordar que nuestra principal publicidad se hace de boca en boca”, explicó.

“El inspector llama a la puerta” narra la historia de una familia que está celebrando el compromiso de su hija, sin embargo, en plena fiesta, llega un policía preguntando qué saben de la muerte de una joven, que aparentemente se suicidó, pero mientras más investiga, se da cuenta que todos están involucrados en el crimen.

“Con esta segunda temporada, no sé si tenemos más dominados los personajes, pero sí los tratamos con mayor profundidad y me encanta el thriller, me fascina, no sé si es mi preferido, pero la obra está perfectamente escrita”, agregó.