Arcángel arremete contra el reggaetón: "Es el género más pobre, todo es sintético"

El reggaetón es uno de los géneros musicales que se ha colado en los primeros lugares de listas de popularidad, pero no han evitado las críticas por lo explícito en algunas de sus letras. A la polémica se sumó el cantante Arcángel que, aún cuando es considerado uno de los exponentes del género, admitió que se trata de música “pobre y sintética”.

Arcángel se lanza contra el reggaetón

El género urbano ha desatado intensos debates en redes sociales en más de una ocasión por la actitud de sus cantantes, lo explícito de sus letras o el anuncio de algunos artistas de abandonar la industria para dedicarse a la religión. A esta polémica se suman las recientes declaraciones de Arcángel, quien lo calificó como el más “pobre en la historia” pese al éxito que le ha dado

Arcángel se lanza contra el reggaetón. Foto: IG @arcangel

“No soy quien para faltar el respeto a ningún género, yo no soy un maestro de música, yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existen en la historia de la música (…) En el reggaetón musicalmente comparado con otro es una mier**, porque musicalmente es un género bien pobre, todo es sintético, la música de verdad se toca, nosotros no hacemos eso”, dijo en entrevista para el podcast “Molusco TV”.

Declaraciones dividen opiniones

En sus declaraciones Austin Agustín Santos, como es el nombre de pila del cantante, asegura que basta con moverse y vestirse bien para ganar fama en el género: “Un chamaquito haciendo pistas con un dedo y uno pinito, ese chamaquito en millonario y tú fuiste a Berkeley y eres fan de Beethoven, llega un reggaetón y tin, tin, tin”.

“Ahora voy a tener al reggaetón encima, ta’ bien, no hay problema, pero es verdad. Musicalmente lo que yo hago es uno de los géneros más pobres que existe, a nivel de riqueza musical”, añadió. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos aplaudieron sus declaraciones, otros no dudaron en defender a sus artistas favoritos.