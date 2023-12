¿Qué fue de Lola Merino, la actriz española que conquistó México con su belleza?

Durante la década de 1990, Lola Merino logró consolidarse como una de las máximas figuras de la farándula mexicana pues además de ser sumamente talentosa también destacaba por su arrolladora belleza, sin embargo, con el paso de los años y debido a distintas circunstancias su carrera fue tomó otros rumbos ocasionando que muchos de sus seguidores le perdieran la pista y por ello en esta ocasión haremos un recuente de su brillante trayectoria y te diremos qué fue de la talentosa actriz española.

Montserrat Merino López es el nombre completo de la actriz nacida el 28 de marzo de 1969 en Barcelona, España y aunque hay muy poca información sobre sus primeros años de vida se sabe que tenía apenas 17 años de edad cuando comenzó su carrera artística en una serie producida en su país, en la cual, aunque tuvo un papel secundario pudo demostrar que tenía un gran potencial para convertirse en toda una súper estrella de la farándula.

Sigue leyendo:

Silvia Campos: ¿qué fue de la exintegrante más bella de “Timbiriche”?

Ludwika Paleta usa filtro para saber la edad que aparenta y su respuesta sorprendió a los fans

Lola Merino llegó a México para triunfar. Foto: IG: lolammerino

Tras su primera gran experiencia en la actuación, Lola Merino viajó a México para probar suerte en Televisa donde de inmediato obtuvo una oportunidad para participar en “Pasión y Poder” y gracias a su extraordinario trabajo en los años siguientes comenzaron a lloverle las ofertas laborales y fue en 1990 cuando obtuvo su primer protagónico en “Cenizas y Diamantes” donde compartió créditos con Ernesto Laguardia, asimismo en esta época dio el salto a la pantalla grande con la cinta “Buscando al culpable”.

Lola Merino se codeó con las más grandesd figuras de la farándula desde sus primeros años de carrera. Foto: IG: lolammerino

Cabe mencionar que, cuando Lola Merino se encontraba en la cumbre de la fama, la actriz simplemente desapareció de la farándula por alrededor de cinco años por motivos que no se dieron a conocer, sin embargo, en su regreso volvió de forma estelar en “Tu y yo” (1996), no obstante, al finalizar este proyecto sus apariciones en la pantalla chica no fueron tan consistentes, por lo que se vio obligada a buscar nuevas oportunidades y fue así como en 1999 se integró a las filas de TV Azteca, empresa en la que a lo largo de diez años solo apareció en tres producciones.

Lola Merino regresó a la televisión como villana

Para el 2009, Lola Merino decidió regresar a Televisa, no obstante, en esta nueva etapa se destapó como villana, faceta que resultó sumamente exitosa pues desde entonces dejó de aparecer en la pantalla chica, su última aparición en televisión fue “Corona de Lágrimas 2” donde le vio vida al personaje de Mercedes Cervantes de Ancira.

Lola Merino ha logrado mantener intactos su belleza y su talento. Foto: IG: lolammerino

Actualmente Lola Merino tiene 54 años de edad, se encuentra casada con un hombre llamado Luis Sahagún, además, la actriz es madre de una joven llamada Ximena, quien se dedica al mundo del fitness, a quien apoya en todos y cada uno de sus proyectos. Cabe mencionar que, Lola Merino ha dejado ver en sus redes sociales que además de disfrutar de su familia y su trabajo también es una gran amante de los viajes pues recurrentemente presume postales de los lugares que visita junto a su esposo.