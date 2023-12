Minnie West revela la verdadera causa de la muerte de Amparo Serrano, no se cayó del sillón elevador

Fue el 12 de agosto del 2022 cuando Minnie West, compartió a través de sus redes sociales la lamentable e inesperada muerte de su madre la también actriz y empresaria Amparo Serrano, desde entonces se especuló mucho sobre las razones que pudieron haber acabado con la vida de la creadora de Distroller.

Desde siempre, la casa de Amparo Serrano llamó mucho la atención por todo lo que tenía, pero en especial su sillón elevador dejó impactados a todos aquellos que lo vieron, debido a esto es que se comenzó a especular que la actriz y empresaria había caído desde ese mueble, sin embargo, en su momento su familia nunca salió a aclarar las razones de la muerte de Amparín, pero ahora su hija Minnie reveló qué fue lo que le sucedió aquel día.

Se sinceró con Aislinn Derbez Foto: IG @minniwest

¿Cómo murió Amparo Serrano?

En entrevista con Aislinn Derbez para su podcast “La magia del Caos”, Minnie West abrió su corazón y reveló lo difícil que ha sido su vida desde que su madre murió, pues la ha afectado en muchos sentidos de su vida.

Además, la actriz desmintió la teoría que Amparo Serrano haya caído de su sillón elevador y que fue así su muerte, pues por primera vez Minnie reveló lo que realmente le pasó a su mamá aquel fatídico 12 de agosto, cabe señalar que de acuerdo con la joven las únicas testigos del accidente de la creadora de Distroller fueron ella y su sobrina de 5 años de edad.

El 12 de agosto de 2022 Foto: IG @minniwest

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia”, dijo Minnie

Visiblemente conmovida la actriz de 30 años de edad reveló que aunque trató de salvarle la vida a su madre pues hizo todo lo que ella pudo, el golpe fue tan fuerte que para cuando llegó la ambulancia, Amparo Serrano ya había muerto.

“Empecé a hacer todo lo que pude, me torturé por muchísimo tiempo y ese es parte de mi enojo. Todos los doctores me dijeron que no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con un trapo, hasta que llegó la ambulancia, pero para ese entonces ya se había ido”, dijo Minni West.

Minnie tuvo que actuar la muerte de su madre

Luego de la muerte de Amparo Serrano, Minnie West se tuvo que enfrentar a otro duro golpe, pues la actriz reveló que debido a que el accidente fue en su casa y solo hubo dos testigos de lo que sucedió, ella tuvo que actuar la muerte de su madre, pues solo así les darían el acta de defunción.

“Como fue un accidente y sólo estábamos mi sobrina de cinco años y yo, para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón, por lo que después no quise regresar a ser actriz tampoco. Me hicieron actuar la escena literal y, a mi sobrina, la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado”, dijo entre lágrimas

Foto: IG @minniwest

Además de los detalles de la muerte de su madre, Minnie reveló las razones que la orillaron a tomar la decisión de internarse en un psiquiátrico, además agradeció a esa red de apoyo que la ha acompañado en todo este proceso de duelo.