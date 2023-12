Famoso conductor engaña a su novia en plena transmisión de TV con dos invitadas al programa: "sin vergüenza"

Sabemos que las personalidades de televisión están más expuestas a enfrentar escándalos entorno a sus vidas personales, esto debido a que están constantemente en el ojo público. A pesar de que en muchas ocasiones se les levantas rumores y chismes, lo cierto es que también hay ocasiones en las que son captados en situaciones comprometedoras reales, este es el caso de un conductor que le fue infiel a su pareja en pleno programa en vivo.

Ese es precisamente el caso del conductor argentino Marcelo Tinelli, quien a pesar de ser una de las personalidades más queridas y conocidas de la televisión en este país sudamericano y ahora se ha convertido en uno de los personajes más criticados en redes sociales, esto debido a que el famoso sostiene una relación con la también figura pública Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli y su novia Milett Figueroa. Foto: captura

A pesar de que el presentador de televisión tiene una relación al parecer estable, lo cierto es que ahora se ha involucrado en una enorme polémica luego de ser señalado por infiel tras besarse con dos mujeres distintas durante una transmisión en vivo de su programa.

Este momento ya generado todo tipo de comentarios a través de redes sociales y ocurrió en la última edición del programa "Bailando 2023", cuando una invitada del público de la tercera edad se acerca al presentador y le da un beso en la boca, algo que dejó asombrados a decenas de presentes y a miles de espectadores que presenciaron el momento a través de la pantalla.

Este suceso se ha consolidado como uno de los eventos más polémicos en lo que va del año dentro de la televisión Argentina, esto debido a que (como si se tratara de un chiste o algo coordinado) posteriormente otra mujer que estaba en el programa le dio un beso apasionado; ante esta situación, el famoso conductor se mostró nervioso y bromeó sobre la necesidad de darle explicaciones inmediatas a su novia.

La infidelidad quedó documentada en el programa en vivo. Foto: Freepik

A pesar de que el conductor hizo este comentario y reafirmó que tenía novia, lo cierto es que los usuarios en redes sociales han criticado que él no hizo nada por detener los besos de estas mujeres, al tiempo que le han llovido comentarios negativos, pues hay quienes aseguran que su novia no merece esto, pues además es una reconocida modelo peruana.

“Qué fuerte”, “Hay Tinelli no sabes quién es Milett”,“Sin vergüenza, "Esperemos la venganza de Milett”, “Con Milett no se juega”, “Noo, “Milett, ahí no es”, “Marcelo se quedó soltero”, “Ay no, ahora si habrá problemas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.