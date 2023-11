Con una ceremonia muy íntima, el elenco de "Friends", amigos y familiares, se despidieron de Matthew Perry

El actor estadounidense Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en "Friends", fue enterrado el viernes en un cementerio de Los Ángeles durante un funeral al que asistieron familiares y compañeros de reparto en una ceremonia muy íntima, informó la prensa especializada. El actor de 54 años fue hallado muerto hace seis días.

El funeral, que duró alrededor de dos horas, se celebró en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, cerca de los estudios Warner Bros, informó People, citando una fuente no identificada. Otros medios, entre ellos el sitio web TMZ, también informaron de que el funeral de Perry fue "discreto", al que asistieron Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, sus compañeros de reparto de la famosa serie "Friends", emitida de 1994 a 2004. La madre, el padre y el padrastro de Perry también estuvieron presentes, según los medios.

Es muy querido por la audiencia. Foto: AFP.

Aún se desconoce la causa de la muerte del actor, quien en los últimos años tuvo que lidiar con problemas de salud y de adicciones a las drogas. Un primer examen no fue concluyente y aún no se han hecho públicos los resultados de las pruebas toxicológicas. Según fuentes consultadas por TMZ, las autoridades no encontraron drogas ilícitas en su domicilio, aunque sí varios medicamentos, entre ellos antidepresivos y ansiolíticos. Perry llevaba años luchando contra las adicciones.

Friends es uno de sus trabajos más recordados. Foto: AFP.

Previamente, el elenco de la serie "Friends" dijo estar "totalmente devastado" por la muerte de Matthew Perry, en un comunicado publicado por la revista People este lunes. "Éramos más que colegas. Éramos una familia", dice el texto, la primera manifestación de pésame de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer tras el fallecimiento la tarde del sábado de Perry.

"Hay tanto que decir, pero por ahora vamos a tomar un tiempo de duelo y para procesar esta pérdida incomensurable", agrega el comunicado. "Más adelante diremos más, cuando podamos (...) Por ahora nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todas las personas que lo amaban".

¿Cómo murió Matthew Perry?

Perry, de 54 años, era conocido mundialmente por su interpretación del bromista Chandler Bing en "Friends", la popularísima sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004. Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles el sábado y no pudieron reanimarlo, dijeron fuentes policiales al diario Los Angeles Times.

Sus fans también están muy afectados Foto: AP.

Perry, cuyo personaje sarcástico y tierno hizo reír a millones, había lidiado con varias adicciones y graves problemas de salud durante años. Pero su sorpresiva muerte causó conmoción este fin de semana.

