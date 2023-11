Matthew Perry quería hacer una biopic y este es el actor de Hollywood que habría elegido

La muerte de Matthew Perry ha conmocionado a todo Hollywood, pero sobre todo a millones de fans que con su partida sienten que perdieron a un gran amigo. Como el mítico Chandler Bing de la serie "Friends", Matthew era consciente del impacto que tenía su presencia y de la lucha que había librado durante años para superar sus adicciones.

Para recordarle, se han colocado ofrendas con flores en Nueva York, justo frente al edificio donde se grababan los exteriores del departamento de Mónica y él. Sumado a esto, en México también le han rendido homenajes al más puro estilo mexicano, con ofrendas de Día de Muerto donde aparece su fotografía.

Pero, más allá de esto, una noticia que causó revuelo en Estados Unidos fue el que se diera a conocer qué hizo la mañana del viernes, día previo a su fallecimiento. Y, además de lo que hizo, destacó el con quién estuvo y qué platicó en sus últimas horas con vida.

Durante la serie "Friends" feliz con sus amigos. Foto:Especial

¿Qué hizo la mañana del viernes Matthew Perry, previo a su muerte?

A través de una entrevista publicada este jueves, la periodista Athenna Crosby narró en una charla con Kevin Frazier, para Entertainment Tonight, qué pasó esa mañana en que Matthew Perry se reunió con ella para almorzar. Para comenzar, Athenna lo describió como: "Es una persona muy divertida, me sentí cómoda más de lo que la mayoría de la gente lo conocía, él estuvo haciendo el tonto y bromas todo el tiempo".

Matthew quería filmar una cinta biográfica

Luego de esto, reveló los planes que tenía para volver al cine y filmar una cinta donde hablara de forma biográfica sobre sus problemas con las adicciones.

"Dijo que quería hacer una película acerca de su vida, que había trabajado en el pasado con Zac Efron en una película y me dijo que quería que Zac Efron lo interpretara en esta película en su versión de joven. Para esta cinta biográfica, pronto lo buscaría para ofrecerle el papel y compartir sobre su historia, sobre su recuperación de la adicción y realmente defender esa causa para ayudar a más personas", reveló la amiga de Perry y periodista de entretenimiento en Los Ángeles.

De igual forma, Athenna confesó que le vio muy entusiasmado, lleno de actitud para salir adelante y tener una segunda oportunidad.

"Él me platicó de los proyectos en los que quería trabajar, estaba muy entusiasmado, optimista sobre el futuro. Estábamos hablando de cómo ha habido un resurgimiento público de interés en él (Matthew Perry) últimamente y cómo esperaba usar eso para tener un segundo de acto en su carrera. Lo estaba haciendo extremadamente bien", reveló.

Athenna se entera de su muerte y revela detalles de la salud de Perry

Crosby recordó cómo se enteró del fallecimiento de Perry, con quien había almorzado la mañana del viernes, un día previo a su fallecimiento.

"Estaba absolutamente conmocionada, devastada, recuerdo haber pensado que esto no podía ser real, era una locura la forma como pasó todo. Estaba conduciendo y tuve que parar el auto porque me congelé", contó.

Luego de esto, recordó que la salud de Matthew estaba algo comprometida pues no estaba comiendo bien, algo que notó durante su almuerzo.

"(Matthew) estaba consciente de su salud, aunque no estaba comiendo mucho, recuerdo que quería dividir una hamburguesa, tomó todos los condimentos de su hamburguesa y me preguntó si podía compartir una con él y le dije que sí. Así que pidió una con queso, papas fritas y le dio un par de mordidas nada más", relató.

Matthew Perry quería ayudar a personas con adicciones. Foto: Especial

¿Cómo conoció Athenna a Matthew y qué tan cercana era su relación?

Ante el hecho de que Athenna fue una de las últimas personas que lo vio con vida, se le preguntó qué tipo de lazo les unía. Así, ella contó cómo le conoció y en qué se basaba su amistad.

"Definitivamente yo no soy una estrella como él, pero sí soy amable y he estado del otro lado, entrevisté y conocí a muchas celebridades antes. Conocí a Matt a través de un amigo personal, no puedo decir quién, pero sí lo conocí porque soy alguien que siempre está buscando conocer personas interesantes y creo que él buscaba conocer personas creativas con ideas afines que lo apoyarían en sus esfuerzos. No lo conocía hace mucho tiempo de ir a almorzar, por eso creo es una gran coincidencia, pero esa fue la especie de relación que tuvimos", dijo.

Aunado a esto, indicó que habló de su reunión con él puesto que los paparazzis captaron su encuentro y ella prefirió hablar.

"Definitivamente no estaba tratando de hablar sobre que era un profesional de la industria del entretenimiento, sé que las celebridades son muy privadas y prefieren tener sus vidas separadas de los fans, conocí a muchas y a Matt de forma personal así que no iba a decir nada sobre ese almuerzo juntos, pero alguien nos tomó esas fotos el viernes y todo explotó, la gente especuló sobre lo que hacía el día antes de morir y esa es la única razón por la cual aclaro las cosas ahora".

Su querido "Maddie" quería ayudar a otras personas

Casi para culminar y como una forma de ver lo que Matthew Perry deseaba para su vida personal y profesional, Athenna Crosby contó lo que más deseaba hacer él en ese instante de su vida. De igual forma, recordó que Matthew le obsequió su libro con una dedicatoria muy especial, donde la destacaba como "su chica número uno".

"Estoy tan feliz de tener una copia de su libro y animo a todo mundo a que vayan a leerlo. La razón de de su firma y dedicatoria es que le comenté que no la tenía y nunca había tenido un apodo y él, siendo la persona más cariñosa y amable que existe, decidió darme un apodo y escribirlo en su libro", confesó.

Acerca de su fundación, Athenna contó que Perry le reveló sus planes y anhelos más profundos. Para sumar un detalle especial, Matthew no gustaba que le llamaran así y tenía un apodo favorito para sus personas cercanas.

"Él quería ayudar a los demás con su fundación, quería usar su fama y notoriedad para ayudar a los demás, A Matt, 'Maddie', le gustaba que le llamara Maddie, me dijo: 'por favor no me llames Matt, llámame Maddie'. Sabía que era una de las caras más famosas en todo el mundo, de las legiones de fans de 'Friends' o de sus otras películas y pensó que los programas de TV querrían escuchar lo que tenía que decir y creo que fue realmente valiente a hablar de su adicción", remató.

Para terminar la entrevista, Athenna le mandó estas emotivas palabras a su amigo Maddie.

"Estoy muy orgullosa de él, por ser tan valiente. No se merecía esto, simplemente no. Hay tantas personas que son admiradoras de él y están devastadas con su fallecimiento, se fue demasiado pronto, así que este tipo de cosas nos enseña a acercarnos a nuestros amigos o seres queridos, háganles saber lo mucho que les aman e importan. La vida es muy corta, tenemos que aprovechar el tiempo y él lo hizo. Sé que con su fallecimiento, él va a salvar la vida de alguien más, alguien va a leer su libro y a salvarle la vida".

