Pepillo Origel habla por primera vez de su vida íntima, así confesó sus sentimientos

El famoso periodista de espectáculos, Juan José Origel,, conocido en la industria como "Pepillo", se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista con Jorge "Burro" Van Rankin en la que habló de su vida profesional e íntima.

Durante la conversación Jorge "Burro" Van Rankin cuestionó a "Pepillo" sobre su vida íntima, uno de los temas que en muy pocas ocasiones ha tocado. Las declaraciones del conductor de "Con Permiso" no pasaron desapercibidas para absolutamente nadie.

En una reciente entrevista compartida en el canal de YouTube de Jorge "Burro" Van Rankin, el periodista de espectáculos, Juan José Origel fue cuestionado sobre los romances que ha protagonizado y la forma en que familia ha convivido con cada uno de sus escándalos.

Resulta que el exconductor de "Miembros Al Aire" le preguntó a "Pepillo" Origel sobre su exrelaciones sentimentales. Fue en ese momento en el que dijo que no le tenía que dar explicaciones a nadie, pues únicamente platicó sobre este tema con sus hermanos.

"No tengo que decirle a nadie, con los que hablé fue con mis hermanos, me apoyan, me respetan y quieren mi felicidad", contó.