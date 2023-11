La competencia avanza en “Exatlón México” y aunque el equipo azul se dejó ver como el más fuerte en los primeros enfrentamientos pronto se vieron superados por los rojos, quienes estas vez se llevaron el triunfo en supervivencia debilitado a sus rivales. Finalmente, Mireya Bianchi fue superada por sus compañeras convirtiéndose así en la segunda eliminada del reality show y abandonando su sueño.

Mireya Bianchi es eliminada de “Exatlón México”

El equipo azul ha sido motivo de controversia desde el primer momento por enfrentamientos entre algunos de sus integrantes como Macky González con Jawy y Ernesto Cázares, cuya salida significó un fuerte golpe para sus compañeros. Este domingo 26 de noviembre enfrentaron un nuevo impacto con la salida de Mireya Bianchi que deja atrás su lugar tras perder el duelo de eliminación con Giovanna Villegas.

Mireya Bianchi es una de las nuevas integrantes del reality show y durante estas semanas demostró su talento en los circuitos, además de haberse ganado el cariño del público y sus compañeros. El desempeño de la jugadora de hockey sobre pasto no fue suficiente para conservar su lugar en la competencia y tuvo que abandonar todo sueño de obtener el tan anhelado triunfo.

Mireya Bianchi se despide entre lágrimas del reality show

Entre lágrimas, la integrante del equipo azul se despidió de sus compañeros a quienes les dedicó emotivas palabras antes de abandonar los circuitos. Demostrando que no existe rivalidad, Macky González y la sargento Giovanna dijeron adiós al fundirse en un gran abrazo con la jugadora de hockey

“Me prometí no perder, pero bueno, el ‘Exatlón’ es así, te pone al límite (…) La verdad, te enseña demasiado en tan poco tiempo que no sé si se los pueda expresar, hoy me tocó perder, pero aprendí mucho. Me llevó todo lo bueno, a toda la gente que adoro, que en tampoco tiempo entraron en mi corazón. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, soy una persona super positiva y energética, sentí que me faltaba un poco más, mostrar un poco más”, dijo Bianchi.