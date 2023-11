Esta película sobre un asesino serial no es la típica del género, te horrorizará; está en Mubi

En 2019, el cine alemán nos entregó una obra que destaca por su crudeza y realismo: "The Golden Glove" o “El Monstruo de St. Pauli”, dirigida por Fatih Akin. Este filme, basado en una novela de Heinz Strunk, nos sumerge en la turbulenta Hamburgo de los años setenta, donde un asesino serial siembra el terror en sus calles. Si quieres verla, está disponible en Mubi, una de las plataformas de streaming preferidas de la audiencia para ver cine de arte o extranjero.

Esta obra es una representación visceral de la vida del asesino Fritz Honka. Akin, conocido por sus obras con fuerte crítica social y dramatismo, se aventura en un territorio más sombrío y sucio. "The Golden Glove" refleja una evolución en su filmografía, mostrando una narrativa más oscura y depravada. Ha recibido opiniones muy buenas tanto de la audiencia como de la crítica especializada.

¿Le darás una oportunidad? Foto: The Golden Glove.

Te puede interesar:

HBO Max: programación destacada para ver desde este martes en tu casa

"Ojitos de huevo", es mexicana y muy graciosa además es la serie más vista en Netflix

¿Por qué ver “El Monstruo de St. Pauli”, que está en Mubi?

La cinta no solo destaca por su dirección, sino también por el diseño de producción. A través de un meticuloso trabajo, transporta a los espectadores a la Hamburgo de aquella época, marcada por la decadencia y la opresión. El maquillaje juega un papel crucial, especialmente en la transformación del actor Jonas Dassler, quien interpreta a Honka. Su actuación es formidable, destacando incluso bajo capas de maquillaje.

Es una excelente opción para ver el fin de semana. Foto: "The Golden Glove".

"The Golden Glove" no es una película para todos. Cargada de violencia explícita y retratos grotescos, desafía al espectador con su honestidad brutal. Es una obra que, aunque no apta para sensibilidades delicadas, se posiciona como una de las más destacadas en el género de terror del año.

¿Dónde ver “El Monstruo de St. Pauli”?

Con "The Golden Glove", Fatih Akin nos entrega una obra maestra controversial y poderosa. A través de su dirección impecable y un elenco comprometido, la película nos confronta con una realidad oscura, retratando un capítulo sombrío de la historia alemana. Este filme no solo es un logro en términos de cine de terror, sino también un testimonio importante de la capacidad del arte para explorar los rincones más oscuros de la humanidad. Esta película está disponible en Mubi.