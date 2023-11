Sofía Castro causa revuelo entre la producción de "El Maleficio", ¿qué está pasando con la hija del productor?

En días recientes, la hija de Angélica Rivera, Sofía Castro, se ha posicionado en el centro de los reflectores luego de que el pasado mes de octubre anunció que, luego de cuatro años de noviazgo con Pablo Bernot, ambos decidieron dar el siguiente paso en la formalidad a su relación, esto con el objetivo de unir sus vidas para siempre en matrimonio.

Ahora, la hija de Angélica Rivera ha causado furor nuevamente en el centro de la noticia, pero en esta ocasión no es por noticias que tengan que ver con su compromiso al lado del empresario originario de Morelos, con quien aún no confirma fecha de boda, sino que en esta ocasión la ex hijastra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ha llamado la atención debido a su reciente trabajo en la telenovela "El Maleficio", en donde ha causado supuestos conflictos.

Sofía Castro participa en 'El Maleficio'. Foto IG @sofia_96castro

Sofía Castro ¿genera conflictos en "El Maleficio"?

Sofía Castro parece llevar el talento en la sangre, pues es hija de Angélica Rivera, famosa actriz conocida por su personaje de "La Gaviota" y es en este sentido que ahora ha llamado la atención el desempeño que la joven tiene dentro del mundo del arte escénico.

A pesar de que es una actriz talentosa, lo cierto es que durante toda su carrera ha recibido el apoyo de su padre, esto desde que debutó en "Teresa", una telenovela producida por su progenitor José Alberto Castro, quien hasta el día de hoy sigue apoyando la carrera de Sofía Castro, por lo que ahora la ha introducido al elenco de "El Maleficio".

Sin embargo, este vínculo familiar de la actriz con el productor de dicha telenovela ha generado supuestos problemas dentro del staff de la producción, esto de acuerdo con el especialista en espectáculos Alejandro Zúñiga, quien reveló a través de su canal de YouTube que gente de la producción le confesó que Fernando Colunga era insoportable dentro de la misma, pero que no era el único, sino que también Sofía Castro estaría aprovechándose de que es la hija del productor para tener actitudes negativas con gente del staff y sus compañeros.

"¿Pero qué crees? Que no es el único, me contaron que también Sofía, que se siente la primera dama de la producción, con eso de que el papá es el productor (...) Yo creo que en Televisa ya deberían prohibir eso", contó en su canal de YouTube el periodista del mundo de la farándula, sin que nadie más se haya pronunciado respecto a esta supuesta situación desencadenada por Sofía Castro.

