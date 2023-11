Querida conductora recuerda su tormentosa relación con el padre de Miguel Bosé: “Era muy machista”

Miguel Bosé ha mantenido los detalles de su vida privada con total hermetismo, motivo por el que han surgido un sinfín de rumores a los que hasta ahora ha decidido poner fin con el estreno de su serie “Bosé”. Aunque un detalle familiar salió a la luz y es el relacionado con su padre, Luis Miguel Dominguín, con una conocida periodista y conductora española que no dudó en hablar al respecto.

Conductora habla sobre el padre de Miguel Bosé

Recientemente se estrenó en España una serie en la que se relata la vida y trayectoria del intérprete de "Amante bandido", incluyendo lo relacionado con su vida persona y familiar como nunca antes lo había hecho. Su madre fue la actriz y modelo italiana Lucía Bosé y su padre fue el torero español Luis Miguel Dominguín de quien se revelaron detalles respecto a su vida amorosa y personalidad que pudo incomodar a una conocida conductora.

El torero español Luis Miguel Dominguín fue el padre de Miguel Bosé. Foto: IG @miguelbose

Se trata de Marisa Martín Blázquez, quien durante el programa español “Fiesta” fue cuestionada sobre un supuesto romance con el padre del cantante por lo que reveló que en el pasado tuvo más de un encuentro con Luis Miguel Dominguín durante varias entrevistas. Aunque no fue lo que ella espera, ya que él no dudó en coquetearle más de una vez sin importar quién estuviera junto a ellos.

Revela más sobre relación con el padre de Miguel Bosé

La conductora detalló que la primera vez ocurrió durante una entrevista, en la que el torero le habría pedido a su compañero de trabajo que se retirará por un momento para poder estar a solas con ella. Aunque señaló que el tono de estos comentarios siempre fue como una broma, no dudaba en hacerlo frente a otras personas lo que pudo haber provocado malentendidos.

“Era un hombre que veía una mujer y no se cortaba un pelo, estuviera con quien estuviera. Era particular, un tipo atractivo, luego era muy chapado a la antigua, muy machista, muy de la época. No me sentí incómoda porque lo hacía más por gracia. Además, yo era una cría y ni siquiera me lo planteaba, estaba trabajando a destajo”, añadió.