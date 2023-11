VIDEO | Georgina Rodríguez presume lujosa villa navideña en su casa ¡con pista de hielo!

El espíritu navideño se apodera ya de algunos hogares en todo el mundo y con los famosos no es la excepción, así lo demostró Georgina Rodríguez que una vez más acaparó las miradas en redes sociales al dar muestra de los lujos con los que se rodea su familia. La influencer compartió un video con el que presume la villa navideña que instaló en su casa y que incluyó una pista de hielo gigante.

Georgina Rodríguez instala villa navideña en su casa

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo abrió paso a una de las temporadas favoritas del año con una espectacular decoración en su hogar, aunque, fiel a su estilo, la también modelo lo llevó a otro nivel con toda una villa navideña especialmente para disfrutarla en familia.

Georgina Rodríguez instala villa navideña en su casa. Foto: IG @georginagio

Con la canción “All I Want for Christmas is you” de Mariah Carey, la socialité compartió un clip en el que muestra gran parte de la decoración que llevó su villa navideña. Se trata de un set de figuras gigantes repletas de luces que simularon regalos de Santa Claus, además de una estación de chocolate caliente y churros que eran preparados al instante.

Aunque el detalle que pocos dejaron pasar fue la gran pista de hielo que, incluso, el futbolista no dudó en disfrutar a lo grande en compañía de sus hijos. En el video se observa a otro grupo de personas que, como se ha mostrado en su serie de Netflix, sería parte de su familia y amigos que siempre la acompañan.

La modelo disfruta de la pista de hielo en su casa junto a sus hijos. Foto: IG @georginagio

Lujos le ganan críticas a Georgina Rodríguez

Aunque en esta ocasión se trataría de una decoración como parte de una campaña, Georgina Rodríguez ha demostrado en más de una ocasión que no le importan las críticas que recibe en redes sociales por presumir su lujoso estilo de vida, algo de lo que compartió más detalles en su serie de la plataforma de streaming con sus extravagantes días de compras y constantes viajes en avión privado.

El estilo de vida de Rodríguez ha logrado dividir opiniones en redes sociales entre aquellos que la critican y externan su desacuerdo, mientras que otros no dudan en mostrar su total apoyo puntualizando en que es una madre dedicada y su trabajo con marcas de lujo en todo el mundo.