Las 3 novelas románticas francesas en Netflix que son las más vistas HOY; las debes ver antes de dormir

Adéntrate en el mundo del cine francés con las tres novelas románticas que están conquistando a los espectadores de Netflix en la actualidad. Desde comedias ligeras hasta dramas intensos, estas series francesas ofrecen una variedad de emociones que te mantendrán pegado a la pantalla.

Sigue leyendo:

Netflix: las series románticas francesas más vistas

Las novelas románticas francesas han tenido una gran acogida entre los espectadores de Netflix. Aquí te presentamos las tres series románticas más vistas actualmente:

"Plan Cœur" (The Hook Up Plan): Esta comedia romántica sigue a Elsa, una mujer parisina que no puede superar su ex hasta que sus mejores amigas contratan a un acompañante para ayudarla a seguir adelante.

"Dix pour cent" (Call My Agent!): Aunque no es una serie puramente romántica, este drama tiene numerosas tramas románticas mientras sigue a cuatro agentes de talento en París que luchan por mantener a sus estrellas felices y sus carreras en auge.

"Le chalet" (The Chalet): Esta serie de misterio y romance sigue a un grupo de amigos que se encuentran atrapados en un chalet remoto en los Alpes franceses con un asesino en su compañía.

Estas series, junto con otras en el catálogo de Netflix, han demostrado la capacidad de los creadores de contenido francés para combinar el romance con una variedad de otros géneros para crear series emocionantes y cautivadoras.