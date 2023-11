Luis Miguel: Aracely Arámbula tiene dos procesos legales en su contra ¿cuáles son?

El famoso cantante, Luis Miguel está en el ojo del huracán después de que se ventilara que su expareja, Aracely Arámbula, tiene dos procesos legales en su contra. Los expertos en temas de la farándula aseguran que este miércoles 15 de noviembre "El Sol de México" se tendría que presentar ante un juzgado.

A lo largo de este 2023 el artista conocido como "El Sol de México" ha robado todos los reflectores por su regreso a los escenarios después de mucho tiempo ausente y por los problemas legales que ha enfrentado con Aracely Arámbula, con quien procreó a sus dos hijos.

En la reciente transmisión del programa de espectáculos "Ventaneando" fue compartida una entrevista con el abogado Guillermo Pous, representante legal de Aracely Arámbula, quien habló de los dos procesos legales que tiene la actriz con el intérprete de "La incondicional".

En este sentido el abogado dijo que el primer proceso ocurrió después de que Luis Miguel se negó a dar la autorización para obtener los pasaportes de los hijos que tiene con Aracely Arámbula. Guillermo Pous recordó que los dos hijos que tienen aún son menores de edad.

Finalmente el defensor de Aracely Arámbula dijo que Luis Miguel sí depositó dinero para la manutención de sus hijos con Aracely Arámbula, sin embargo, el dinero que dieron fue una cantidad que ellos consideraron "necesaria y suficiente", lo que no corresponde a que sea la "correcta" o la "acordada".

"No significa que sea la correcta, no significa que sea la acordada. La señora Arámbula no ha sido notificada, es decir, todo esto se sabe por filtraciones que existen en medio de comunicación", contó.